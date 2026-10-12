¡Ojo con las placas! Hoy No Circula del lunes 12 de octubre: revisa si puedes salir

Antes de arrancar el automóvil este lunes 12 de octubre, revisa bien las placas: los vehículos con engomado amarillo y terminación 5 o 6 tendrán restricciones para circular en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). La medida también considera el holograma de verificación, por lo que no todos los automóviles con esas placas están sujetos a la misma limitación.

La medida busca reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México. Sin embargo, para los conductores, conocer las características de su vehículo es fundamental antes de emprender cualquier recorrido.

¿Qué autos no circulan el jueves 12 de noviembre?

De acuerdo con el calendario habitual del programa, este lunes deberán suspender su circulación los vehículos que reúnan las siguientes características:



Engomado: amarillo.

Terminación de placa: 5 o 6.

Holograma: 1 o 2.

Horario de restricción: de las 5:00 a las 22:00 horas.

La medida contempla 17 horas de restricción durante la jornada. Los automovilistas deben comprobar tanto la terminación de la matrícula como el holograma de verificación, pues ambos elementos determinan si su vehículo puede circular.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

¿Qué pasa si circulas cuando tu auto tiene restricción?

Ignorar el Hoy No Circula puede representar un gasto adicional para los conductores. La sanción depende de las disposiciones aplicables y del valor vigente de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además de la multa, el vehículo puede ser remitido a un depósito vehicular, de acuerdo con las circunstancias de la infracción. En ese caso, el propietario tendría que considerar también los gastos relacionados con el arrastre de la grúa y el resguardo de la unidad.

Por eso, revisar las condiciones de circulación antes de salir puede ayudar a evitar contratiempos y gastos que no estaban contemplados.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Entre los municipios mexiquenses donde se aplica se encuentran Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Coacalco, Chalco, La Paz, Huixquilucan y Cuautitlán México.