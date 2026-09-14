La contingencia ambiental ya pasó, pero ojo: Estos autos no circulan este lunes 14 de septiembre

Antes de arrancar el auto este lunes 14 de septiembre, conviene revisar las placas; el Hoy No Circula vuelve a aplicar de manera habitual en la Ciudad de México y en municipios del Estado de México, por lo que algunos vehículos tendrán que quedarse estacionados para evitar una multa y, en el peor de los casos, terminar en el corralón.

El programa ambiental contempla restricciones para reducir las emisiones contaminantes y contribuir a mejorar la calidad del aire en el Valle de México. Su aplicación alcanza a las 16 alcaldías de la capital y a más de 20 municipios mexiquenses.

Y aunque hay días en los que el programa deja de aplicarse, como ocurre habitualmente los domingos, eso no significa que haya desaparecido. Además, las condiciones pueden cambiar si las autoridades ambientales determinan activar una contingencia ambiental y, con ella, un Doble Hoy No Circula, como lo fue el pasado sábado con la mala calidad del aire.

¿Qué autos no circulan este lunes 14 de septiembre?

Para este lunes, la restricción corresponde a los vehículos que cumplen con las siguientes características:



Engomado amarillo.

Terminación de placas 5 y 6.

Holograma 1 y 2.

En otras palabras, si tu vehículo reúne estas características, lo mejor es dejarlo estacionado y buscar otra alternativa de transporte.

La medida se mantiene mientras las condiciones ambientales se encuentran dentro de los parámetros establecidos. En caso de que se decrete una contingencia, las restricciones podrían modificarse debido a la aplicación del Doble Hoy No Circula.

El Hoy No Circula se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad.|CaME

¿Qué pasa si ignoras el Hoy No Circula?

Para 2026, la Unidad de Medida y Actualización (UMA) tiene un valor diario de 117.31 pesos. La sanción por incumplir el Hoy No Circula va de 20 a 30 UMA, por lo que la multa puede ubicarse entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

Pero la sanción económica no necesariamente termina ahí. El vehículo también puede ser remitido al depósito vehicular o corralón, lo que implica gastos adicionales.

Por eso, el costo de ignorar la restricción puede superar los 4 mil pesos, dependiendo de los gastos asociados con el traslado y resguardo del automóvil.

¿Qué vehículos están exentos?

No todos los conductores tienen que preocuparse por guardar las llaves este lunes. Existen vehículos que están exentos de las restricciones del programa.

Entre ellos se encuentran:



Vehículos eléctricos e híbridos.

Transporte público.

Motocicletas.

Vehículos de emergencia.

Además, el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México contempla otras excepciones, incluso cuando se aplica el Doble Hoy No Circula.

Entre ellas están los vehículos de transporte escolar, los destinados a servicios funerarios y los vehículos particulares que transporten o sean conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con la autorización o placa de matrícula correspondiente.