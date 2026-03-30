Multas de hasta 3 mil pesos: así aplica el Hoy No Circula este lunes

Si este lunes 30 de marzo planeas salir en auto por la Ciudad de México o municipios del Estado de México, más vale que primero le eches un ojo al calendario del programa Hoy No Circula.

Aquí te dejamos lo que necesitas saber, sin rodeos.

Autos que NO circulan este lunes 30 de marzo

De acuerdo con el esquema habitual del programa, este lunes deberán quedarse en casa:



Autos con engomado amarillo

Vehículos con terminación de placas 5 y 6

Unidades con holograma 1 y 2

El horario de restricción es claro: de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Si tu coche entra en esta lista, mejor ni lo intentes, porque los operativos sí están activos.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Quiénes sí pueden salir sin problema este lunes por el Hoy No Circula?

No todo está perdido. Estos vehículos tienen luz verde para circular:



Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos de personas con discapacidad (con permiso vigente)

Si estás en este grupo, puedes moverte con normalidad durante todo el día.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

La medida no es solo para la capital. Aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en varios municipios conurbados del Edomex, como:



Naucalpan

Tlalnepantla

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Tultitlán

Coacalco

Cuautitlán Izcalli

Atizapán de Zaragoza

Chimalhuacán

Valle de Chalco

La Paz

Multa por el Hoy No Circula en 2026

Saltarse el Hoy No Circula no es cualquier cosa. La sanción puede ir de aproximadamente 2 mil a más de 3 mil pesos, dependiendo de la UMA vigente.

Y eso no es todo: en algunos casos tu auto puede terminar en el corralón, lo que suma costos de arrastre y resguardo. En pocas palabras, una mala decisión puede salir bastante cara.

El programa no es capricho. Se implementó para reducir la contaminación en el Valle de México, una de las zonas con mayor carga vehicular del país.

Al limitar la circulación de autos ciertos días, se busca mejorar la calidad del aire. Y en caso de contingencia ambiental, las restricciones pueden endurecerse todavía más.