Cierra sin multas: ¿Qué autos descansan el jueves 26 de octubre por el Hoy No Circula?
Recuerda que el Hoy No Circula es un programa que está activo de lunes a sábado e impone multas; estos son los autos que descansan en CDMX y Edomex el jueves.
El programa Hoy No Circula continúa para todos los autos en CDMX y Edomex, por está razón, el equipo de Fuerza Informativa Azteca te recuerda los autos que descansan este jueves 26 de octubre de 2023.
Para este jueves cinco de octubre y de acuerdo con el calendario de la la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los autos que descansan este día son aquellos que porten el holograma 1 o 2, y que posean el engomado verde, junto a la terminación de placa 1 y 2; las restricciones serán desde las cinco de la mañana hasta las 22:00 horas.
¿Qué coches no circulan hoy jueves 26 de octubre?
- Con engomado verde.
- Terminación de placas 1 o 2.
- Con hologramas 1 y 2.
Calendario del Hoy No Circula en CDMX y Edomex durante el mes de octubre
¡Toma nota, conductor! Te recordamos que el programa Hoy No Circula aplica todos los días de la semana, ya que las restricciones para los vehículos se establecen con base en los niveles de emisión de contaminantes, con el que se determina qué holograma es acreedor tu auto. Una vez con el número en el auto, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado:
- Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.
- Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.
- Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.
- Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.
- Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.
¿El Programa Hoy No Circula aplica en el Estado de México?
Recuerda que el programa Hoy No Circula también aplica para el Estado de México (Edomex), pero solo los siguientes 18 municipios conurbados a la capital del país:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
¿De cuánto es la multa por circular si tu auto aplica para el Hoy No Circula?
En la Ciudad de México, la multa por no cumplir con el Hoy No Circula es de casi dos mil pesos; mientras que para el Edomex, la sanción económica asciende a poco más de mil pesos. Aún así debes considerar que si te detiene un oficial, tu auto podrá ser remitido al corralón y se suma el precio de arrastre y depósito.