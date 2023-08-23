¿Qué carros descansan el miércoles 23 de agosto por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Hoy en día la multa por infringir el Hoy No Circula asciende a más de 2 mil pesos y es motivo de corralón, por esa razón es importante respetar el reglamento de tránsito respecto a los días que tu auto descansa; para este miércoles 23 de agosto, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México descansan los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

De acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental, los carros que no circulan el miércoles en la CDMX y Edomex son todos los que además cuenten el holograma 1 o 2 de la verificación, pues es el que delimita si tu vehículo entra en el programa Hoy No Circula regular.

Estas restricciones aplican a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, por esa razón te sugerimos estar al pendiente de los avisos que puedan surgir a lo largo del día.

¿Qué coches no circulan este miércoles 23 de agosto de 2023 en CDMX y Edomex?

Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

¿Cuáles son los autos foráneos para los que aplica el Hoy No Circula este miércoles 23 de agosto de 2023?

El Hoy No Circula para los autos foráneos funciona de manera distinta, pues es más estricto con los coches que tienen placas fuera de la CDMX y Edomex, ya que ninguno puede circular entre las 5 y las 11 de la mañana de lunes a viernes; para todos aquellos que tengan terminación de placas en 3 y 4 tienen prohibida la circulación hasta las 22:00 horas, en este caso no importa el engomado del auto.

El programa Hoy No Circula aplica para toda la Ciudad de México y los 18 municipios conurbados del Estado de México:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Calendario completo del Programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Cuáles son los autos que sí pueden circular durante el Hoy No Circula?

Te recordamos que los autos que sí pueden circular son todos los que tienen el holograma “0" y “00", a los que se le suman coches eléctricos e híbridos, tanto en la Ciudad de México y el Estado de México. Además de las siguientes excepciones especiales.

