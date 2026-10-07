Hoy No Circula mantiene las restricciones este miércoles 7 de octubre: aplica para estas placas

Debido a las fuertes lluvias que persisten en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), la calidad del aire se mantiene estable, pero no lo suficiente para suspender el programa Hoy No Circula para el miércoles 7 de octubre.

Las restricciones solo aplican a los autos con holograma de verificación 1 y 2 que cumplan determinadas características. Aquí te explicamos cuáles son y cómo saber si tu auto debe descansar.

Hoy No Circula: autos que suspenden su circulación los miércoles

El programa ambiental normal se aplica de lunes a sábado en un horario de 5:00 de la mañana a las 22:00 horas. De acuerdo con el calendario oficial, este miércoles deberán suspender su circulación los autos con:



Engomado rojo

Terminación de placas 3 y 4

Holograma de verificación 1 y 2.

Engomado rojo no circula.|Comisión Ambiental

¿Las lluvias pueden evitar que se activen las contingencias ambientales?

Aunque las lluvias pueden ayudar a evitar que se active una contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula, no siempre eliminan las partículas contaminantes por sí solas.

Mucho depende de estos factores:



Lavado atmosférico : Las gotas de lluvia “arrastran” partículas suspendidas como PM10, hacia el suelo, lo que reduce su concentración en el aire.

: Las gotas de lluvia “arrastran” partículas suspendidas como PM10, hacia el suelo, lo que reduce su concentración en el aire. Menos radiación solar: Si llueve por la tarde, baja la radiación solar y se frenan las reacciones fotoquímicas que generan ozono , el principal contaminante que activa contingencias.

Si llueve por la tarde, baja la radiación solar y se frenan las reacciones fotoquímicas que generan , el principal contaminante que activa contingencias. Vientos o circulación de aire: Lo que más “limpia” el aire no es solo el agua, sino las corrientes de viento, ya que dispersan los contaminantes fuera de la cuenca.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Estas son las localidades donde opera el programa Hoy No Circula de lunes a sábado:

Valle de Toluca:



Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:



Almoloya del Río

Texcalyacac

Atizapán

Tianguistenco

Capulhuac

Xalatlaco

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) : Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Incumplir con el programa puede representar un gasto importante. La sanción vigente equivale a entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), por lo que el monto puede superar los 2 mil pesos y rebasar los 3 mil, dependiendo del valor actualizado de la UMA.

A ello se pueden sumar los costos derivados del arrastre y resguardo del automóvil en el corralón, en caso de que la autoridad determine el retiro del vehículo.