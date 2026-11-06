¿Saldrás el fin de semana? Este primer sábado de noviembre estará vigente el programa del Hoy No Circula Sabatino en toda la Ciudad de México (CDMX) y varios municipios del Estado de México (Edomex). Conoce dónde se aplicará, las multas y los lugares donde tendrás que revisar el programa.

¿Qué vehículos no pueden circular el sábado 7 de noviembre?

A partir de las 5:00 a 22:00 horas el programa Hoy No Circula Sabatino se activa. Los conductores que tengan su vehículo con holograma 1 y placas con terminación impar 1, 3, 5, 7 y 9 deberán apagar sus motores y guardar el carro.

OJO con los vehículos que cuenten con holograma 2, porque ellos no pueden circular ningún sábado del mes.

Si no respetas el programa, puedes hacerte acreedor de una multa que podrá afectar tu quincena. La multa es de 20 a 30 UMA, lo que equivale aproximadamente a 2 mil 246 a 3 mil 519 pesos, según el valor de la UMA.

Pero esa no es la única consecuencia; también pueden llevarse tu vehículo al corralón, lo que equivale a un gasto más.

¿En dónde aplica el Hoy No Circula?

Si tienes planeado salir el fin de semana, toma en cuenta las zonas donde se aplica el programa. En la Ciudad de México aplica en las 16 alcaldías, pero en el Edomex solo aplica en los siguientes municipios:

Ecatepec

Chimalhuacán

Tultitlán

Naucalpan

Tlanepantla

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Ixtapaluca

Valle de Chalco

Tecámac

San Mateo Atenco

Almoloya del Río

Tlalnepantla de Baz

Nicolás Romero

Chicoloapan

Ocoyoacac

Antes de salir de casa, consulta cómo aplicará el Hoy No Circula tanto en la CDMX como en el Edomex, ya que puede cambiar si se activa la contingencia ambiental.