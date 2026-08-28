¡Ojo! Regla cambia en el Hoy No Circula el quinto sábado del mes: así queda el 29 de agosto

El Hoy No Circula sabatino para este 29 de agosto de 2026 tendrá un ajuste que podría tomarte por sorpresa, ya que se trata del quinto sábado del mes.

¿Qué cambiará para los automóviles? La restricción no se aplicará de la misma manera que en el primero, segundo, tercero o cuarto sábado.

Autos que no podrán salir por el Hoy No Circula

El programa, de acuerdo con el calendario oficial, cambiará este sábado 29 de agosto de 2026 en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) tendrá prohibido circular los vehículos con Holograma 2.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula sabatino?

La norma establece que el programa ambiental no aplica para todos los automóviles y aquellos que están exentos son:



Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Moticicletas

Vehículos de emergencia

Mientras que los vehículos con Holograma 0 y Holograma 00, así como Holograma 1, también están exentos del Hoy No Circula sin importar el número de terminación de la placa, es decir, si es par o non.

📣#QueNoSeTePase

El programa #HoyNoCircula de mañana 𝘀𝗮́𝗯𝗮𝗱𝗼 29 de agosto para la #ZMVM aplica para:

🚫Vehículos con 𝗵𝗼𝗹𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮 𝟮.

✅𝗘𝘅𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀: vehículos eléctricos e híbridos, hologramas 00 y 0, así como los holograma 1. pic.twitter.com/MYCURIr6dZ — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 28, 2026

¿Cambiará horario del Hoy No Circula el quinto sábado de agosto?

A pesar de que la norma se ajusta a la circulación de los automóviles, el horario de inicio y fin del Hoy No Circula este sábado no presentará cambio alguno.

La restricción estará vigente como se ha mantenido siempre: de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en los municipios del Edomex donde se aplica.

Multa por no respetar el Hoy No Circula

Si conduces tu automóvil a pesar de que no está permitido debido a esta regla ambiental, te harás acreedor a una sanción económica.

En 2026, la multa por no cumplir con el Hoy No Circula puede

ser 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual actualmente es de $117.31, es decir, de $2 mil 346 pesos a $3 mil 519 pesos.

Recuerda que en el Estado de Méxic, debido a una nueva multa por incumplir Hoy No Circula, la multa es de 20 veces la UMA y esto representa una sanción de $2 mil 346 pesos.