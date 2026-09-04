¿Vas a salir este sábado? Revisa aquí cómo aplicará el Hoy No Circula el 5 de septiembre de 2026 para no tener que pagar una multa por no respetar el programa ambiental en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Recuerda que al ser el primer sábado del mes, la restricción cambia para algunos vehículos debido a su holograma y terminación de placa, conforme a los establecido en el calendario.

¿Qué autos no circulan este sábado 5 de septiembre 2026?

Este sábado corresponde descansar a los vehículos con holograma 1 y placas terminen con número impar: 1, 3, 5, 7 y 9, así como aquellos que tengan holograma 2.

Los autos con esas placas y hologramas tendrán restringido circular en un horario de 05:00 a 22:00 horas en las 16 alcaldías de la CDMX y en los siguientes municipios del Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Regiones de Toluca y Santiago Tianguistenco

Recuerda que esta restricción, de acuerdo con el calendario publicado por las autoridades, cambia y está establecida para los primeros y terceros sábados de casa mes.

Autos exentos al primer Hoy No Circula sabatino de septiembre

Buenas noticias para algunos conductores, pues el primer Hoy No Circula sabatino de septiembre no afectará sus planes, debido a que el programa no se aplicará a todos los automóviles.

Si tienes Holograma 1 y tu placa termina en número par 0, 2, ,4, 6 y 8, podrás usar tu vehículo sin problema y riesgo de ser multado.

También están exentos los vehículos partculares con holograma 0 y holograma doble 00, además de autos eléctricos e híbridos.

El programa ambiental tampoco aplicará para:

Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Moticicletas

Vehículos de emergencia

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que existen otros vehículos exentos de la norma ambiental el fin de semana y los días en que se activa, entre ellos:

Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos cuya situación acredite una emergencia médica

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

La multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual actualmente es de $117.31, es decir, de $2 mil 346 pesos a $3 mil 519 pesos.

En el Estado de Méxic, luego de la entrada en vigor de una nueva multa por incumplir Hoy No Circula, la multa es de 20 veces la UMA y esto representa una sanción de $2 mil 346 pesos.