Malas noticias para la economía: Deuda pública de México podría alcanzar 65.6% del PIB en 2033

La calificadora HR Ratings redujo la calificación de largo plazo de México de BBB+ a BBB, con perspectiva estable. Las razones: un deterioro fiscal, menores expectativas de crecimiento y estima que la deuda pública alcance el 65.6% del PIB para el 2033. Además, mantuvo la calificación de corto plazo en HR3, así como el grado de inversión del país.

La calificadora redujo la calificación crediticia de largo plazo de México de HR BBB+ (G) a HR BBB (G), con perspectiva estable, debido al deterioro de los balances fiscales y a la revisión a la baja de las expectativas de crecimiento económico.

La agencia señaló que, aunque la Secretaría de Hacienda ha realizado esfuerzos para contener el déficit público desde el nivel histórico registrado en 2024, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) no han logrado bajar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Mal y de malas para las finanzas del país... HR Ratings recortó la calificación crediticia de largo plaza de la deuda soberana de México La nota cayó de BBB+ a BBB ante el evidente deterioro de las finanzas públicas https://t.co/cAsZ1WQxgL — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 16, 2026

HR Ratings proyecta un déficit de 4.6% del PIB para 2026, lo que representaría cinco años consecutivos con niveles superiores a ese umbral.

Gasto público crece a gran ritmo

De acuerdo con la calificadora, el gasto público crece a un ritmo mayor que la reducción, mientras que el costo financiero de la deuda ejerce presiones adicionales sobre las finanzas públicas.

También señaló que un mayor crecimiento económico, por encima del 2.5% anual, podría contribuir a fortalecer los ingresos y mitigar las presiones del gasto.

HR Ratings estima que el saldo histórico de la deuda terminará 2026 en 54.5% del PIB. Asimismo, prevé que el endeudamiento continúe aumentando y alcance 61.2% del PIB en 2030 y 65.6% en 2033.

En pocas palabras, HR Ratings considera que las finanzas públicas de México enfrentan presiones porque el gobierno gasta más de lo que recauda, la economía crecerá menos de lo esperado y la deuda pública podría seguir aumentando durante los próximos años.

¿Cómo afecta la deuda pública a los mexicanos?

Los mexicanos se ven afectados por la deuda pública de México dentro de dos grandes rubros: el primero son las limitaciones del presupuesto público, mientras que el segundo se presenta en mayores costos para los contribuyentes.

Lo que podría traducirse en menos inversión en infraestructura, recortes en servicios sociales, reducción de presupuesto para sectores como educación, salud y seguridad, además del aumento a la dependencia, lo que significa que la calidad de los bienes y servicios que reciben los ciudadanos disminuye.