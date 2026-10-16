“Duro regaño a Hacienda": HR Ratings rebaja la calificación de la deuda de México tras el Paquete Económico 2027

Bueno, pues básicamente lo que está haciendo HR Ratings es que le está poniendo una regañiza al Gobierno de México y a la Secretaría de Hacienda con esta rebaja en la calificación de la deuda soberana para México.

Hay que decir que es la primera que ocurre después de que se presentó el Paquete Económico de la primera semana de septiembre de 2026 para el próximo año 2027. Y ahora lo que está ocurriendo es que las calificadoras no están creyendo en la consolidación fiscal del Gobierno de México: la reducción del déficit es insuficiente y la deuda es muy elevada.

Y pues, de nueva cuenta, una calificadora más este año —después de Moody’s y después de la rebaja en la perspectiva de Standard & Poor’s— le está haciendo este regaño a la Secretaría de Hacienda para que logre finalmente la consolidación fiscal. No está fácil para el Gobierno de México con las metas que se ha planteado para el próximo año, pero lo que más se destaca es que esta es la primera reducción en la calificación de la deuda soberana después de que se presenta el Paquete Económico.

Mala noticia para el Gobierno de México; mala noticia para la Secretaría de Hacienda.