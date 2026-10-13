Con las manos en la masa... agarran a dos por huachicol en Tabasco y aseguran miles de litros en Puebla

En Chignahuapan, Puebla, un cateo permitió asegurar alrededor de 7 mil litros de hidrocarburo, mientras que en Villahermosa, Tabasco, dos personas fueron detenidas cuando presuntamente manejaban una operación relacionada con el almacenamiento ilegal de gas LP.

En el inmueble localizado en Chignahuapan también fueron asegurados contenedores, tambos, un compresor, dos vehículos y una motocicleta. El predio quedó bajo resguardo de las autoridades.

En Tabasco, el operativo dejó como resultado el aseguramiento de aproximadamente 2 mil 800 litros de gas LP y un vehículo tipo autotanque. Las dos personas fueron detenidas en flagrancia.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, ambos casos se suman a los operativos contra el robo, almacenamiento y distribución ilegal de combustibles en México.

#FGR en coordinación con @SSPCMexico, llevaron a cabo diversos actos de investigación en los estados de #Puebla, #Tabasco, #BC, #Guanajuato y #Querétaro para el combate en materia de hidrocarburos y otros delitos. Más información ▶️ https://t.co/FvnasXm0dt #ComunicadoFGR https://t.co/QlHssHKBYF — FGR México (@FGRMexico) October 13, 2026

¿Cuáles son las cifras de huachicol en México?

El robo de combustible sigue siendo un problema en distintas regiones del país. Entre enero y abril de 2026, Petróleos Mexicanos (Pemex) detectó 3 mil 836 tomas clandestinas en sus ductos, un aumento de 3.7% frente al mismo periodo de 2025.

En ese balance, Puebla ocupó el tercer lugar nacional, con 362 tomas clandestinas, por debajo de Hidalgo, que registró 986, y Jalisco, con 740.

Sin embargo, cuando se trata específicamente del robo de gas LP, Puebla enfrenta un panorama más complicado: durante el primer trimestre de 2026 encabezó la lista nacional, con 157 tomas clandestinas detectadas en ductos de este combustible.

¿Cuántos años de cárcel dan por huachicol en México?

Las sanciones dependen de la conducta, la cantidad de combustible involucrada y las circunstancias del delito. La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos establece penas de prisión y multas para quienes roben, almacenen, transporten o comercialicen combustible ilegalmente.

De acuerdo con los artículos 8 y 9 de la ley:

Robo de hidrocarburos : la sustracción ilegal puede castigarse con penas de hasta 20 a 30 años de prisión, conforme al artículo 8 vigente.



: la sustracción ilegal puede castigarse con penas de hasta 20 a 30 años de prisión, conforme al artículo 8 vigente. Almacenamiento, transporte o comercialización ilegal de hidrocarburos: cuando la cantidad involucrada es igual o superior a 2 mil litros, el artículo 9 contempla de 12 a 17 años de prisión y multas de 12 mil a 17 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).



En los casos de Chignahuapan y Villahermosa, las cantidades aseguradas superan los 2 mil litros. Sin embargo, las penas que eventualmente podrían imponerse dependerán de los hechos investigados, la clasificación jurídica del delito y las pruebas que presenten las autoridades.