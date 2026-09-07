Bodega en CDMX destapa nuevas pruebas contra sobrinos de exsecretario de Marina

La investigación por el llamado huachicol fiscal suma nuevos elementos. La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el cateo de una bodega en Ciudad de México, donde fueron localizados objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y documentación clasificada, además de armas sin registro.

De acuerdo con la Fiscalía, estos hallazgos forman parte de los datos de prueba que apuntarían a la participación de los hermanos Manuel y Fernando en una presunta red de contrabando de combustible.

El caso también alcanza a Jorge Amílcar Olán, cercano a Andy López Beltrán. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción señala que la empresa Portacelis Gas and Oil habría subdeclarado importaciones de diésel y enfrentó acciones del SAT.

La compañía perdió además un litigio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y fue suspendida del Padrón de Importadores.