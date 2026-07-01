No fueron las placas tectónicas, fue Quiñones: Euforia por gol de México provoca sismo artificial en el Estadio Ciudad de México

¡Atención mexicanos! Un registro de sismo artificial fue detectado la noche de este martes durante el partido entre México vs Ecuador en el Mundial 2026.

De acuerdo con la información disponible, a las 20:22 horas una estación sísmica ubicada en Lomas de Sotelo, al norponiente de la Ciudad de México, registró vibraciones asociadas a la celebración de los aficionados mientras se disputaba el encuentro.

Registro de #sismo artificial durante el partido de México contra Ecuador a las 8:22 p.m. registro de una estación sísmica ubicada en Lomas de Sotelo, ap norponiente de la Ciudad de México.#México #sismo #México2026 pic.twitter.com/KbLvjysGW7 — IIGEA A.C. (@IIGEAac) July 1, 2026

Por ahora no se han reportado afectaciones y la información permanece en desarrollo. Se espera que en las próximas horas autoridades o instituciones especializadas emitan más detalles sobre el registro captado por la estación sísmica.

¿Existen los terremotos artificiales? Esto es lo que realmente detectan los sismógrafos durante eventos masivos

La celebración del gol de la Selección Mexicana volvió a poner sobre la mesa una pregunta que suele surgir cada vez que miles de personas saltan al mismo tiempo: ¿de verdad existen los terremotos artificiales?

La respuesta es sí, aunque con importantes matices. No todos los movimientos que registran los sismógrafos pueden considerarse un terremoto en el sentido geológico del término, y eso explica por qué especialistas hacen una clara diferencia entre un sismo natural y una vibración provocada por la actividad humana.

¿Por qué se les llama "sismos artificiales"?

El término "sismo artificial" se utiliza para distinguir aquellos movimientos del terreno cuyo origen está relacionado con la actividad humana.

Instituciones dedicadas al estudio de la geología han señalado que, cuando se utiliza esa expresión, debe quedar claro que no se trata de un fenómeno geológico natural, sino de una vibración causada por acciones humanas que puede ser detectada por equipos especializados.

En otras palabras, el hecho de que un sismógrafo registre una señal no significa automáticamente que haya ocurrido un terremoto.

De hecho, estos eventos suelen ser de muy baja intensidad, no pueden asignarse a la escala de magnitud utilizada para los sismos naturales y, en la mayoría de los casos, pasan completamente desapercibidos para quienes se encuentran cerca.

*iNFORMACIÓN EN DESARROLLO*