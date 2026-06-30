¿En qué calles de CDMX hay bloqueos? Vialidades afectadas por las marchas de este martes; rutas alternas

¡No te quedes atorado en el tráfico! Las vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las diferentes marchas y bloqueos de este 30 de junio 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.