¿En qué calles de CDMX hay bloqueos? Vialidades afectadas por las marchas de este martes; rutas alternas
Las marchas, bloqueos y otras protestas de este martes podrían afectar las calles de la CDMX; se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.
¡No te quedes atorado en el tráfico! Las vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las diferentes marchas y bloqueos de este 30 de junio 2026; se recomienda tomar precauciones.
Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.
¿Qué pasa en las calles de la CDMX? Vialidades afectadas por marchas
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad en la capital del país, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 a las 9:00 horas.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/vnAaVdgfhc— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 30, 2026
Autos que NO circulan este lunes 30 de junio 2026
El Hoy No Circula para este martes 30 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROSA
- Terminación de placas 7 y 8
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 30, 2026
El #HoyNoCircula de este martes 30 de junio en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/47aC1MTYp3