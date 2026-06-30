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¿En qué calles de CDMX hay bloqueos? Vialidades afectadas por las marchas de este martes; rutas alternas

Las marchas, bloqueos y otras protestas de este martes podrían afectar las calles de la CDMX; se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.

Marchas en CDMX HOY 30 de junio 2026: Calle cerradas y alternativas viales este martes
¿Qué pasa en las calles de la CDMX?|X: OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez, Iván Ramírez

¡No te quedes atorado en el tráfico! Las vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las diferentes marchas y bloqueos de este 30 de junio 2026; se recomienda tomar precauciones.

Azteca Noticias te comparte las posibles zonas afectadas por los manifestantes; estas son las rutas alternas.

¿Qué pasa en las calles de la CDMX? Vialidades afectadas por marchas

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad en la capital del país, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz a partir de las 6:30 a las 9:00 horas.

Autos que NO circulan este lunes 30 de junio 2026

El Hoy No Circula para este martes 30 de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROSA
  • Terminación de placas 7 y 8
  • Holograma 1 y 2

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