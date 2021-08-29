Huracán “Ida” se fortalece a categoría 4 y afectará a Luisiana, en EU

El huracán "Ida" se intensificó a categoría 4 durante la madrugada de este domingo y se prevé que toque tierra en Luisiana, Estados Unidos, durante las próximas horas provocando fuertes afectaciones.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estimó que el huracán "Ida" continuará fortaleciéndose con vientos máximos sostenidos de alrededor de 240 kilómetros por hora, con ráfagas más altas.

El #Huracán #Ida de categoría 4 en la escala de #SaffirSimpson, se ubica a más de 700 km de Río Lagartos #Yucatán. Debido a su lejanía no representa riesgo para el país. Para mayor información da clic en el gráfico👇 pic.twitter.com/UZE8tNzMjw — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 29, 2021

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) estimó que debido a su lejanía a más de 700 kilómetros de Río Lagartos, en Yucatán, el huracán "Ida" no afectará la zona peninsular del país. Sin embargo, México es actualmente afectado por el huracán “Nora” en el Pacífico.

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Las afectaciones que se prevén con la llegada del huracán "Ida" a las costas de Luisiana son fuertes precipitaciones, así como el desbordamiento del Río Mississippi por las inundaciones y daños materiales.

800 AM CDT #Ida Update: Hurricane-force winds occurring over portions of southeastern Louisiana. Estimated minimum central pressure now down to 930 mb (27.46 inches) https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/96SFEP4K0V — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 29, 2021

En un comunicado del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos se informó que las lluvias comenzarán a desplazarse durante este domingo hasta el lunes por la tarde.

Evacúan ante llegada de huracán "Ida"

El gobernador de Louisiana, John Bel Edwards, advirtió a la población sobre los peligros que se acercan con la entrada del huracán "Ida", ya que debido a su intensidad, es probable que haya recortes en el suministro de energía.

Además, el estado se encuentra afectado por el rebrote de infecciones por el Covid-19, por lo que las autoridades del país decidieron reducir la capacidad en los refugios de emergencia y evitar contagios.

Miles de personas se encuentran saliendo de Luisiana debido al avance del huracán "Ida". En las redes sociales comenzaron a circular imágenes de estos momentos.

Este domingo se cumplen 16 años desde que Nuevo Orleans fue golpeado por el huracán "Katrina" que causó más de mil 800 muertes y daños valuados en millones de dólares.