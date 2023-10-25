“Se han perdido las comunicaciones": AMLO tras paso de huracán “Otis” en Acapulco

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este detalló cómo fue el paso del huracán "Otis", el cual tocó tierra como categoría 5 en Acapulco, Guerrero, ocasionando severos daños de los cuales aún no se tienen datos.

En ese sentido, dijo que no había comunicación en la zona, por lo que todavía no se tienen daños específicos de las pérdidas que hay.

“Se está considerando que va a degradarse a categoría 2, pero todo el día va a haber lluvias y estamos buscando restablecer las comunicaciones. Hasta ahora no tenemos datos de pérdidas humanas, pero sí de daños materiales, ruptura de caminos. La propia autopista llegando a Acapulco tiene derrumbes”, destacó AMLO.

López Obrador dio a conocer que el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (Semar); Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y Laura Velázquez Alzúa titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) fueron instruidos a atender la situación, serán los responsables de atender la situación en Acapulco, Guerrero.

“Desde ayer estamos allá. Hay brigadas del Ejército y de la Marina, además se está aplicando el Plan DN-III-E; pero muy fuerte, es un fenómeno que en muy poco tiempo, 12 horas, empezó a tomar fuerza y entró como categoría 5″, puntualizó.

Aunado a ello, refirió que sobre la posibilidad de que viaje a Guerrero, no será posible, ya que el aeropuerto presenta afectaciones: "No hay posibilidad de volar en avión o helicóptero. Hay que esperar, el pronóstico es que va a ir disminuyendo en intensidad”.

Huracán "Otis" se degrada a categoría 1

A las 10:00 horas, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el huracán "Otis" descendió a categoría 1; sin embargo, las autoridades pidieron a la población no bajar la guardia y seguirse informando de manera oficial.

Trayectoria del huracán “Otis” en vivo hoy en México

Sigue la trayectoria del huracán Otis en vivo a través del minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca.