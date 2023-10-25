El huracán "Otis" dejó un Acapulco devastado tras tocar tierra en los primeros minutos de hoy miércoles 25 de octubre, con la fuerza de un ciclón categoría 5. Esta tarde se disipó tierra adentro; sin embargo, sigue el conteo de los daños que dejó a su paso por el sur de México. Varios estados se mantienen en alerta.

Este fenómeno no sólo dejó severas afectaciones en Acapulco, en el municipio de Coyuca de Benítez hay poblaciones completamente incomunicadas, con severas inundaciones, sin energía ni alimentos.

#Otis causó severos destrozos en Coyuca de Benitez, #Guerrero



Hay poblaciones completamente incomunicadas, con severas #inundaciones, sin energía ni alimentos. Todas las comunicaciones están caídas.



Imágenes de @Lucero_Rdz_Mx pic.twitter.com/LMZyYDiQrn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

En medio de la devastación, el equipo de Fuerza Informativa Azteca captó a los habitantes realizando saqueo, se les pudo observar con bolsas y carretillas para llevarse la mercancía.

21:48 HORAS | Más de 8 mil elementos de las Fuerzas Armadas se suman al auxilio de Guerrero

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que se desplegaron un total de 8 mil 391 elementos de las Fuerzas Armadas para atender las afectaciones.

Se estima que el equipo del Ejército mexicano intensifique tareas en los municipios de:



Acapulco

Ajuchitlán del Progreso

Atoyac de Álvarez

Benito Juárez

Chilpancingo de los Bravos

Coyuca de Benítez

General Heliodoro Castillo

Petatlán

San Miguel Totolapan

Técpan de Galeana

Está en marcha el Plan Marina y DN-III en Guerrero, tras el impacto del huracán Otis.



Se implementan los planes de contingencia para evaluar daños y ayudar a la población damnificada.



El evento no pudo ser previsto por ninguna autoridad meteorológica. pic.twitter.com/aavlL46pQd — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 26, 2023

Buscan a estudiantes que acudieron a la Convención de Minería

Una delegación conformada por 51 personas procedentes de Hidalgo son buscadas en Guerrero. Se trata de tres docentes y 48 alumnos de la Universidad Autónoma de Hidalgo y de la Escuela Superior de Zimapán, quienes acudieron a la Convención Internacional de Minería México 2023 celebrada en el puerto de Acapulco.

Al momento, autoridades educativas y familiares no han podido comunicarse con ellos. Las 51 personas se hospedaron en tres hoteles: el Princess, el Palacio Mundo Imperial y el Copacabana.

Una delegación conformada por 51 personas, procedentes de #Hidalgo, son buscadas en #Acapulco



Son tres docentes y 48 alumnos de la #UAEH y de la Escuela Superior de Zimapán, quienes acudieron a la Convención Internacional de Minería México 2023.



Sus familias no saben nada de… pic.twitter.com/Uu1FRwR8xA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

AMLO sigue recorriendo las calles de Guerrero

Una vez que el presidente logró llegar a Acapulco, Guerrero, recorrió algunas de las calles para revisar y brindar atención a la ciudadanía por el paso de "Otis".

El presidente López Obrador recorrió algunas calles de Acapulco previo a la reunión que tendrá para revisar atención por paso de huracán #Otis en Acapulco, Guerrero pic.twitter.com/y85vi42cNr — Irving (@IrvingPineda) October 26, 2023

20:44 HORAS | Huracán “Otis” derrumba 58 torres eléctricas en Guerrero

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que menos 58 torres de cableado eléctrico fueron derrumbadas por los vientos de "Otis".

La CFE ya despliega un equipo especializado para la atención de las torres de cableado.

Huracán “Otis”: Colapsó 58 líneas de alta tensión; aún hay más de 300 mil usuarios sin energía eléctrica

|CFE

Daños por “Otis” obligan a AMLO a caminar hacia Chilpancingo

AMLO, acompañado por titulares de Sedena, Marina y Seguridad Pública cruzaron a pie la autopista México-Acapulco, a la altura del kilómetro 39, luego de que el vehículo 4x4 en que viajaban se quedara atascado por los daños del huracán "Otis".

El mandatario se dirige a pie con destino a la zona de desastre en Chilpancingo, Guerrero.

18:50 HORAS | SICT informa avance sobre trabajos en la Autopista del Sol

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció que será hasta el jueves 26 de octubre cuando la Autopista del Sol estará completamente habilitada en ambos sentidos tras las acciones de respuesta por el paso de "Otis" en Guerrero.

La dependencia dijo que hasta el corte de las 18:00 horas, hay daños en la fibra óptica de los enlaces de Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo tras el impacto del huracán "Otis". Afectaciones:

#SICTinforma



🚨 Mañana, jueves 26 de octubre, la Autopista México-Acapulco estará completamente habilitada en ambos sentidos tras las acciones de respuesta por el paso del huracán #Otis en Guerrero. — SICT México (@SICTmx) October 26, 2023

Estados Unidos envía mensaje a sus ciudadanos en Acapulco

La Embajada y Consulados de Estados Unidos envía una serie de recomendaciones a los ciudadanos de su país que se encuentren en Acapulco, ¿qué deben hacer?



Esté atento a las actualizaciones de los medios locales, siga las instrucciones de los funcionarios locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

Monitorear el Centro Nacional de Huracanes

Tanto durante como después de la tormenta, mantenga informados a sus seres queridos sobre su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.

18:36 HORAS | Acapulco sigue incomunicado tras el paso de “Otis”

Acapulco 100 %. No hay servicio de telefonía e Internet.

Ometepec 40%

Ciudad Altamirano 17%

Durante el día se prevé en envío de equipo para reparaciones.

Tras el impacto del huracán #Otis, la ,@CFEmx restituyó el suministro eléctrico al 40% de los 504 mil 340 usuarios afectados en #Guerrero



Hasta el momento se reportan 58 estructuras colapsadas de las líneas de alta tensión. pic.twitter.com/0i4d6RGT3b — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 26, 2023

18:00 HORAS | Reabren paso de autopista México-Acapulco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció que se logró reabrir el paso a vehículos de emergencia en el Km 360, de la autopista México-Acapulco, en ambas direcciones; sin embargo, se reitera a los usuarios abstenerse de circular por dicha carretera.

¡Aeropuerto de Acapulco continuará cerrado!

El director del Grupo Aeroportuario OMA confirma que el Aeropuerto de Acapulco continuará cerrado, Ricardo Dueñas dijo que se realizan maniobras de limpieza, mantenimiento y reforzamiento para solventar la situación, a fin de garantizar la seguridad de pasajeros y personal.

La @AFAC_mx informa que debido a las afectaciones ocasionadas por el Huracán Otis, el Aeropuerto Internacional de Acapulco tiene suspendidas sus operaciones hasta nuevo aviso.

Compartió las siguientes acciones de protocolo y el estatus de dicho aeropuerto:



1/2 pic.twitter.com/4Xpp3fGOCt — SICT México (@SICTmx) October 26, 2023

¡Devastadoras imágenes! Así luce Acapulco tras el paso de “Otis”

A pesar de que "Otis" perdió su fuerza y se degrado a baja presión remanente, el fenómeno dejó una enorme devastación en Acapulco, donde las imágenes del antes y después son lamentables.

16:00 HORAS | AMLO se queda atrapado al intentar llegar a Acapulco

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) viaja a Chilpancingo, Guerrero, para supervisar la instalación del Centro de Mando del Ejército, luego del paso del huracán “Otis”, que dejó severas afectaciones en el estado; sin embargo, al intentar llegar a Acapulco, la zona más afectada su paso se vio impedido por el cierre de las carreteras.

#IMPORTANTE | El presidente @lopezobrador_ viaja a Chilpancingo, #Guerrero, para supervisar la instalación del Centro de Mando del Ejército.



Esto luego del paso del huracán #Otis, que dejó severas afectaciones en el estado.https://t.co/dC4tdFKy0X — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

Aún permanece cerrada la autopista México-Acapulco

Pese a que la Secretaría Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó la apertura de uno de los tramos de la autopista México-Acapulco, varios puntos de la carretera continúan cerrados.

Hasta el momento, las autoridades continúan trabajando para la liberación y acceso de caminos.

Hay varios puntos cerrados de la autopista México-Acapulco tras el impacto del huracán #Otis; ya se llevan a cabo labores para reabrir la circulación.



El reporte de @cesarmendez28, quien se encuentra haciendo recorrido con personal de la @SICTmx con destino a #Chilpancingo… pic.twitter.com/3dKIMqcuBY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

Suspenden clases en Guerrero para el jueves 26 de octubre

La Secretaría de Educación de Guerrero informó acerca de la suspensión de clases en todos los niveles públicos y privados en Guerrero para el jueves 26 de octubre. La cancelación se llevará en ambos turnos.

Suspenden clases en Guerrero

15:00 HORAS | “Otis” se debilita a baja presión remanente

“Otis” se ha debilitado a baja presión remanente, su centro se localiza sobre Michoacán, a 75 km de Morelia, Michoacán y a 260 de Acapulco, Gro.

Su amplia circulación ocasiona lluvias intensas torrenciales en Guerrero; muy fuertes en Michoacán y Puebla; fuertes en el Estado de México, Morelos y Oaxaca, así como la CDMX. Se prevén rachas de viento de 40 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura en zonas costeras de Guerrero, disminuyendo gradualmente.

“Otis” se ha debilitado a baja presión remanente|CONAGUA

14:57 horas "Otis" se disipa tierra adentro

"Otis", que pasó de ser tormenta tropical a huracán categoría 5, se disipa tierra adentro sobre el sur de México, dejando a Acapulco devastado e incomunicado. Ante la falta de comunicación en Acapulco, usuarios de WhatsApp abrieron grupos para compartir información sobre la situación de sus familiares en la ciudad.

Remnants Of #Otis Advisory 15: Otis Dissipates Inland Over Southern Mexico. This is the Last Advisory. https://t.co/Oy8uoeSibM — NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) October 25, 2023

Usuarios de WhatsApp abren varios grupos para saber sobre la situación de sus familiares en Acapulco

Usuarios de WhatsApp abrieron grupos para mantenerse informados sobre la situación de sus familiares en Acapulco, que está incomunicado desde el paso del huracán "Otis". Los familiares que participan en estos espacios recomiendan que si tienes acceso a internet, busques en las redes sociales de tus familiares en Acapulco si han publicado alguna actualización sobre su situación.

También puedes enviarles mensajes por WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram u otras aplicaciones de mensajería. Estas plataformas pueden funcionar mejor que las llamadas telefónicas, que pueden estar congestionadas.

#Acapulco está devastado. La fuerza de #Otis dejó al puerto incomunicado.@UrielEstradaTV y todas las personas con familiares en la turística ciudad, están invadidos por la incertidumbre.



Aunque aún no sabemos sobre los daños, #EsTiempoDeAyudar; súmate a los centros de acopio. pic.twitter.com/IEziOfXYNe — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

14:00 horas. Se reabre la autopista México-Acapulco tras afectaciones por el paso de "Otis"

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que ya se trabaja en el desbloqueo del kilómetro 360 (La Venta) de la autopista México-Acapulco para agilizar la circulación vehicular.

La #SICTInforma que trabaja en el desbloqueo del kilómetro 360 (La Venta) de la Autopista México-Acapulco para agilizar la circulación vehicular.



🚧 Se reitera que por la emergencia se evite transitar por la zona. — SICT México (@SICTmx) October 25, 2023

13:35 Instalan centros de acopio en CDMX por paso del huracán “Otis” en Guerrero

Tras el paso del huracán Otis, se abrieron centros de acopio en la Ciudad de México para recaudar ayuda para las zonas afectadas en Guerrero. Los productos necesarios son alimentos no perecederos, agua, artículos de higiene personal y de limpieza.

La Secretaría de la Defensa Nacional se encargará de gestionar y trasladar los productos. Consulta dónde están los centros de acopio para Acapulco por el huracán “Otis”, aquí.

#CDMX | Centro de acopio para afectados por el #huracán #Otis.



De momento NO se recibirá #ropa; estará abierto a partir de hoy a las 18:00 horas.



¿Qué se necesita? 👇🏼 pic.twitter.com/pblzY05cqF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

12:50 horas AMLO analiza viajar a Guerrero por el paso del huracán "Otis"

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que instruyó a cuatro funcionarios federales para atender la situación en Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis.

¡Devastador!



Así quedó #Acapulco tras la trayectoria del #huracán "#Otis".



El puerto sigue incomunicado y se reportan varias #afectaciones; aún no se sabe si hay pérdidas humanas.https://t.co/r8wAqxfkDv pic.twitter.com/q4ylxmtoAZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

Los funcionarios son el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

López Obrador explicó que desde el día anterior, el gobierno federal ha enviado brigadas del Ejército y de la Marina a Acapulco para atender a los afectados por el huracán. Además, se ha activado el Plan DN-III-E, el plan de emergencia nacional. El presidente también señaló que no podrá viajar a Guerrero en el corto plazo, ya que el aeropuerto de la ciudad se encuentra afectado por el huracán.

A las 11:50 "Otis" se degradó a tormenta tropical

A las 11:50 "Otis" se degradó a tormenta tropical tierra adentro. Se informa que cntinúan fuertes lluvias e inundaciones repentinas en partes del sur de México. hasta las 12:00 horas Otis aún permanece en tierra, aproximadamente a 25 kilómetros al norte de Ciudad Altamirano y a 205 km al nor-noroeste de Acapulco, Guerrero. Con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora.

#Otis ya es tormenta tropical.



Continúan las fuertes #lluvias e inundaciones repentinas en partes del sur de México.@NHC_Pacific pic.twitter.com/KVSPknAbq8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

Se registra sismo a las 11:06 horas en Guerrero

A las 11:06 horas se registró un sismo hoy magnitud 4.4 a loc 28 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, a las 11:06 horas. Hasta el momento no se reportan daños materiales.

ACTUALIZACIÓN DE MAGNITUD: SISMO Magnitud 4.4 Loc 28 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO 25/10/23 11:06:16 Lat 17.52 Lon -101.78 Pf 5 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) October 25, 2023

11:00 horas Río Papagayo se desborda tras paso de "Otis" y cierran carreteras

La carretera Chilpancingo-Acapulco fue cerrada por el desbordamiento del río Papagayo, causado por las lluvias del huracán Otis. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes vigiló la vía hasta que el agua regresó al cauce.

Derivado de las #lluvias ocasionadas por el #huracán “#Otis” la @SICTmx informó que la carretera Chilpancingo - #Acapulco (km 71+000), registra un #cierre total a la circulación por el desbordamiento del Río Papagayo. pic.twitter.com/l8qqBp2pcZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

Tras el impacto de "Otis" en Guerrero, otra de las múltiples afectaciones es que la carretera Chilpancingo- Acapulco registró un cierre total. También, el río Huacapa registra crecimiento importante.

10: 49 horas. Cancelan vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Acapulco

El paso del huracán "Otis" provocó afectaciones en los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo, por lo que algunas aerolíneas suspendieron sus operaciones. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recomienda a los usuarios verificar el estatus de sus vuelos. El Aeropuerto de Zihuatanejo ya reanudó sus operaciones, pero el Aeropuerto Internacional de Acapulco aún permanece cerrado.

Estimado Usuario:



Nos complace informar que tras el paso del huracán Otis el @AeropuertoDeZIH se encuentra operativo.



¡Tu seguridad es nuestra seguridad! — Aeropuerto de Zihuatanejo (@AeropuertoDeZIH) October 25, 2023

10:39 horas SSC envía apoyo a Guerrero tras paso del huracán "Otis"

Dos camiones costeros y camionetas del grupo Guerreros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como personal de Zorros y el ERUM, se trasladarán a Acapulco en apoyo a los ciudadanos.

Dos camiones costeros y camionetas del grupo Guerreros de la @SSC_CDMX, así como personal de Zorros y el #ERUM, se trasladarán a #Acapulco @Gob_Guerrero en apoyo a los ciudadanos por la llegada del 🌀huracán #Otis. pic.twitter.com/6RiMOyDMHs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

La SSC envió un equipo de 110 elementos y 17 vehículos a Guerrero para apoyar en las labores de rescate y ayuda humanitaria a los damnificados por el huracán "Otis", ahora tormenta tropical.

El equipo está conformado por personal de Fuerza de Tarea, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como especialistas en Plan de Auxilio a la Población. Los elementos de la SSC se unirán a los esfuerzos del Gobierno de Guerrero para atender a las familias afectadas.

La Secretaría de Turismo de #Acapulco informó que la ocupación hotelera era del 50% durante la llegada de #Otis.



No se ha restablecido la comunicación en la región, por ello #autoridades no han informado sobre los daños. https://t.co/vOVVaWJ3Uq



📹 | @luismiguelbaraa pic.twitter.com/QQ292bsPN7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

09:42 horas Se registran daños en carretera Chilpancingo-Acapulco

El huracán Otis provocó el desbordamiento del río Papagayo, lo que obligó al cierre de la carretera Chilpancingo-Acapulco. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mantuvo vigilada la vía hasta que el agua regresó al cauce.

También se reportó la suspensión de líneas de transporte; las empresas de autobuses de pasajeros, Estrella de Oro y Costa Line suspendieron sus viajes de Tierra Caliente a Acapulco por tiempo indefinido.

Así las cosas en la autopista del Sol en el Km. 360 entre Chilpancingo y Acapulco con deslaves. Precaución @adn40 @ahoramasoficial @AztecaNoticias pic.twitter.com/GyGUu6blKA — Condorelampago312 (@luismiguelbaraa) October 25, 2023

"Otis" se degrada a categoría 1 a las 09:20 horas

A las 09:20 horas el huracán "Otis" se degradó a categoría 1. Se encuentra sobre Guerrero, a 20 km al sur-sureste de Ciudad Altamirano y a 160 km al nor-noroeste de Acapulco.

🔴#ÚLTIMAHORA | "Otis" continúa desplazándose por Guerrero, pero ahora como huracán categoría 1. pic.twitter.com/tIBymCTFEg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

07:42 horas Se reporta el cierre de Autopista Cuernavaca-Acapulco tras deslave

A las 07:42 horas se reportó el cierre de Autopista Cuernavaca-Acapulco tras deslave. La autopista Cuernavaca-Acapulco se encuentra cerrada en ambos sentidos a partir del kilómetro 360 debido a un deslave en la zona de Dos Arroyos.

El huracán Otis dejó sin electricidad a más de medio millón de usuarios en Guerrero, lo que representa el 36.7% del total de usuarios en el estado. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha restablecido el suministro al 40% de los afectados hasta el momento.

🌀#Otis dejó sin servicio eléctrico a 504 mil 340 usuarios en #Guerrero.



La @CFEmx restableció el suministro al 40% de los afectados hasta el momento.



Los afectados representan el 36.7% de los 1.37 millones de #usuarios en el estado. pic.twitter.com/rW8FJcYOqN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

A las 07:36 horas, el huracán "Otis" se encuentra en tierra, a 50 km al sur-sureste de San Miguel Totolapan, y a 100 km al nor-noroeste de Acapulco, Guerrero.

A las 03:00 horas se localizaba a unos 40 kilómetros al noroeste de Acapulco. Tiene vientos máximos de 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 260 kilómetros por hora, de acuerdo con la Conagua. El SMN advierte de fuertes vientos y olas en las costas de Guerrero y Oaxaca. Se pide a la población y a los turistas extremar precauciones.

Así se vio el huracán "Otis" desde el espacio

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) compartió un video de 13 segundos que muestra el paso del huracán Otis por las costas de Guerrero. En el video se observa la intensidad de los vientos del huracán, que alcanzaron los 260 km/h.

⚠️#Otis se ha intensificado a #huracán categoría 5 ⚠️🌀



Permanece sobre aguas del Océano Pacífico 🌊, acercándose al estado de Guerrero:



📍A 90 km al sur-sureste de Acapulco.

🌬️Vientos máximos sostenidos de 260 km/h

🌀Desplazamiento al nor-noroeste a 15 km/h



EXTREMA… pic.twitter.com/bPignPdetz — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 25, 2023

VIDEO: Mujer relata el drama que vivió cuando estuvo en el "ojo del huracán"

Una mujer usó sus redes sociales para compartir cómo vivió el paso del huracán Otis. "El pánico se apoderó de mí al nivel que solo pedía una oportunidad más. "Todavía no se sabe cuáles son los daños más allá de los materiales, pero les puede decir que está destruido", menciona en un video Luisa Peña, una turista que se encontraba en Acapulco al momento en que el entonces huracán "Otis", categoría 5, pasaba por la zona.

Los vientos y la falta de electricidad complicaron la situación en el hotel, que sufrió daños importantes. Los huéspedes tuvieron que refugiarse en el lobby, donde los techos se cayeron y las ventanas y puertas quedaron destruidas.

“Me escondí en el clóset y literal, pues me puse a rezar, a meditar y a tratar de calmarme, aunque el pánico se apoderó de mi, del tal grado que de repente lo único que pedía era nada más una oportunidad más”, narró.

Videos de los hoteles en Acapulco tras la llegada del huracán “Otis”

Los videos que circulan en redes sociales muestran los daños causados por el huracán "Otis" en Acapulco, Guerrero, que se intensificó rápidamente a categoría 5 y tocó tierra en las costas de Guerrero la madrugada de este miércoles.

Las imágenes muestran árboles caídos, edificios dañados y calles inundadas. Las autoridades municipales, estatales y federales han emitido alertas para las zonas costeras del estado. Se recomienda a la población seguir las indicaciones de las autoridades y mantenerse informada sobre el desarrollo del huracán.

Se rompieron los vidrios, y se despresurizó el cuarto pic.twitter.com/JProClxS0K — Fellini (@ErikFellini) October 25, 2023

Usuarios de redes sociales captaron este video de cómo se mostraban las lluvias y ráfagas de vientos causando daños al interior del Hotel Krystal. durante el impacto del #huracán #Otis sobre #Acapulco, #Guerrero. pic.twitter.com/lk5OXyAvwt — TV Azteca Guerrero (@Azteca_Gro) October 25, 2023

Huracán "Otis" deja incomunicado a Acapulco

El paso del huracán "Otis dejó incomunicado a Acapulco y con daños materiales. Los cortes de energía eléctrica y el cierre de la autopista Cuernavaca-Acapulco fueron algunos de los daños causados.

🚨 En #Acapulco, interrumpidas todas las comunicaciones satelitales, terrestres, fijas, celulares y sin #electricidad tras el paso del #huracán #Otis.@laualzua Coordinadora Nacional de Protección Civil, asegura que no han tenido contacto para conocer la gravedad de los #daños. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

"El paso del huracán Otis dejó 504,340 usuarios sin suministro eléctrico, de los cuales se ha restablecido vía remota a 202,932. En cuanto las condiciones lo permitan, el personal ingresará a laborar en sitio", explicó a través de su cuenta de X, la Comisión Federal de Electricidad.

#CFEInforma | El paso del huracán Otis dejó 504,340 usuarios sin suministro eléctrico, de los cuales se ha restablecido vía remota a 202,932. En cuanto las condiciones lo permitan, el personal ingresará a laborar en sitio. https://t.co/RVSL4yAkPU pic.twitter.com/tG1aGGWlWv — CFEmx (@CFEmx) October 25, 2023

¿Qué hacer en caso de un huracán?

Siempre es mejor prevenir y saber actuar ante siniestro de este tipo, por eso te dejamos la siguiente información sobre qué hacer.

Antes de un huracán:



Planificar: crear un plan de emergencia familiar, reparar la casa y conocer los refugios temporales.

Informarse: mantenerse informado sobre la trayectoria del huracán a través de medios oficiales.

Preparar: tener un botiquín de primeros auxilios y alimentos y agua para varios días.

Durante un huracán:



Mantenerse seguro: desconectar los aparatos eléctricos, cerrar las llaves de agua y gas, y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

Evitar el peligro: no salir de casa y no desplazarse.

Después de un huracán:



Seguir las instrucciones: de las autoridades y los expertos.

Recuperar: reportar daños y buscar ayuda si es necesario.

Evitar el riesgo: no comer alimentos crudos o de dudosa procedencia, y usar zapatos cerrados.

¿Sabes qué debes hacer antes, durante y después de un #huracán? 🌀



Conserva la #calma, ten un plan bien estructurado y sigue instrucciones del personal #capacitado.



¡Aquí te decimos todo!https://t.co/Rj9YrVL89D pic.twitter.com/jQVEYLm8Zs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

Los huracanes más mortíferos en México

México ha padecido huracanes impresionantes y mortíferos; el más recordado es el que llevó por nombre "Paulina". El huracán tocó tierra en Oaxaca como categoría 3, causando daños en la costa. Luego tocó tierra en Guerrero, alcanzando la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, con vientos de 215 km/h y rachas de hasta 240 km/h., causando daños severos en Acapulco, incluyendo la muerte de decenas de personas.

🌀 | Han sido varios los #huracanes que han impactado en #México pero algunos han sido atroces.



Tal es el caso de “#Paulina". ¿Lo recuerdas?https://t.co/irDKujbLsT pic.twitter.com/fVrlcXB6IM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023

Otros huracanes de gran intensidad que han afectado al país son:



1976. Huracán Madeline. Guerrero. Categoría 4.

1976. Huracán Liza. Baja California Sur. Categoría 4.

1997. Huracán Paulina. Oaxaca, Guerrero. Categoría 4.

2002. Huracán Kenna. Nayarit. Categoría 4.

2014. Huracán Odile. Baja California Sur. Categoría 4.

2015. Huracán Patricia. Jalisco. Categoría 4.

2023. Huracán Lidia. Jalisco. Categoría 4.

2023. Huracán Otis. Guerrero. Categoría 5.

¿Dónde se encuentran los refugios en Guerrero?

El huracán Otis, que se ha debilitado a tormenta tropical, aún representa un peligro para Guerrero. Por ello, el Gobierno del estado activó refugios temporales en Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez y Acapulco para proteger a la población.

Las autoridades de Protección Civil advirtieron que el ciclón aún representa un peligro, por lo que pidieron a la ciudadanía no salir de sus refugios. Puedes consultar la lista de refugios aquí.

¿En qué estados dejará lluvias el huracán “Otis”?

El huracán "Otis" continuará ocasionado lluvias extraordinarias en regiones de Guerrero, e intensas en zonas de Oaxaca. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las costas de Guerrero y el occidente de Oaxaca continuarán experimentando fuertes vientos de hasta 260 km/h y olas de hasta 10 metros de altura. Además, existe la posibilidad de que se formen trombas marinas frente a las costas de Guerrero.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de huracán desde Punta Maldonado hasta el oeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Las precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas de los estados mencionados.

Por ello, se exhortó a la población a atender los avisos del SMN y de las autoridades estatales y de Protección Civil. Asimismo, se hace un llamado a los turistas y a la navegación marítima a extremar precauciones debido a los vientos intensos y el oleaje elevado.

¿Qué categoría fue el huracán “Paulina” en Acapulco?

En octubre de 1997, un huracán "Paulina" fue categoría 4 tocó tierra en México. Primero golpeó Puerto Escondido, Oaxaca, y luego se dirigió a Guerrero. El huracán provocó fuertes lluvias e inundaciones en Acapulco, dejando a la ciudad devastada.

En menos de 24 horas, cayeron 411 milímetros de lluvia, lo que provocó que el río Papagayo se desbordara. Más de 300 mil personas se quedaron sin hogar y al menos 230 personas murieron.