Además de Guerrero ¿Qué otros estados fueron impactados por “Otis”?

El huracán "Otis" tocó tierra en el estado de Guerrero como categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, el máximo nivel; golpeó Acapulco y ha ido perdiendo fuerza mientras se mueve sobre territorio de esa entidad, por lo que se prevé que afecte a otros estados del país.

El centro del huracán tocó tierra a las 00:25 horas de este miércoles con vientos de 270 kilómetros por hora y rachas de 330 kilómetros por hora, mientras que sus extensas bandas nubosas azotan Guerrero con lluvias puntuales extraordinarias, mayores a 250 milímetros.

A las 6:00 horas, el ciclón tropical se ubicaba en tierra a 50 kilómetros al sur-sureste de San Miguel Totolapan y a 100 kilómetros al nornoroeste de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, el huracán "Otis" seguirá moviéndose sobre Guerrero y se dirigirá a Michoacán, estado al que ingresará como tormenta tropical y después se prevé que se degrade a baja presión remanente.

¿Qué otros estados son impactados por "Otis"?

La presencia del huracán "Otis" y sus extensas bandas nubosas provocarán lluvias no sólo en Guerrero, estado sobre el que se mueve actualmente este ciclón, sino también en otras entidades, te decimos cuáles son para que tomes precauciones.

Lluvias puntuales extraordinarias:



Guerrero

Lluvias intensas:



Michoacán

Edomex

Lluvias fuertes:



Morelos

Puebla

Oaxaca

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la amplia circulación de "Otis", huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, originará lluvias extraordinarias en Guerrero; intensas en Michoacán y el suroeste del Estado de México, fuertes en Morelos, el suroeste de Puebla y el occidente de Oaxaca.

Se prevé un oleaje de 3 a 5 metros de altura y marea de tormenta en costas de Guerrero, las cuales disminuirán gradualmente en el día.

Las precipitaciones que ocasione podrían ser con descargas eléctricas y generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Asimismo, hicieron un llamado a los turistas y la navegación marítima que se encuentran en la zona a extremar precauciones ante el oleaje elevado.

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes, de Estados Unidos de América, estableció zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Punta Maldonado hasta Acapulco, Guerrero.

Hasta el mediodía de este miércoles, los estados referidos (a excepción de Guerrero) no reportan daños o afectaciones mayores, pero anunciaron que se mantienen alerta ante lo que pueda ocurrir y mantener a salvo a la población.

En el caso del Estado de México, se informó que el gobierno instruyó a las instancias correspondientes a mantenerse en alerta ante el paso del huracán Otis por la entidad.

“Hoy en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz revisamos el reporte de seguridad de los 125 municipios del Estado de México. También acordamos estar alertas ante las posibles situaciones de riesgo que puedan darse por el huracán Otis.

Se reiteró que la presente administración mantiene la coordinación interinstitucional, así como la aplicación de acciones y estrategias para responder a las necesidades de seguridad de las y los mexiquenses.