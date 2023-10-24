Huracán “Otis” toca tierra en Acapulco con categoría 5 y fuerza potencialmente devastadora
El huracán “Otis” tocó tierra hoy 25 de octubre en Acapulco, Guerrero, como categoría 5, el nivel máximo para este tipo de fenómenos naturales.
El huracán “Otis” tocó tierra la madrugada de hoy miércoles en Acapulco, Guerrero, como un poderoso ciclón de categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson, según informó el Centro Nacional de Huracanes.
El impacto ocurrió a las 12:25 horas (tiempo del centro de México), lo hizo con vientos máximos de 270 km/h y rachas de 330 km/h, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.
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🚨#ÚLTIMAHORA | El huracán #Otis de categoría 5 tocó tierra en #Acapulco, Guerrero.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 25, 2023
Tiene vientos de 270 kilómetros por hora.https://t.co/zWxQTFaXIb pic.twitter.com/1vqglBpM7j
Los cuadrantes peligrosos de “Otis” abarcan los municipios de Acapulco, Coyuca de Benítez y San Marcos; para todo el estado se esperan lluvias extraordinarias, debido al avance sobre tierra de este fenómeno.
La presencia de este huracán en territorio nacional causará lluvias intensas en Oaxaca, y fuertes en Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Activan Plan DN-III-E y el Plan Marina ante impacto de “Otis”
Previamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que debido al huracán “Otis” el Gobierno federal puso en marcha el Plan DN-III-E y el Plan Marina en coordinación con el gobierno de Guerrero.
“Acepten trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros: alejados de ríos, arroyos, barrancas y estén alerta, sin confiarse. Nosotros también estamos pendientes”, añadió el mandatario en su mensaje.
Atento aviso a toda la población de la Costa Grande de Guerrero:— Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 25, 2023
De acuerdo con la información disponible se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio con categoría 5 entre Acapulco y Técpan de Galeana de las 4 a las 6 de la mañana.
Están en marcha el Plan… pic.twitter.com/7lRS78fl3r
Huracán “Otis” evolucionó rápidamente en su avance hacia Acapulco
El Centro Nacional de Huracanes informó la tarde de este martes que “Otis” evolucionó a huracán categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, lo que es considerado como “extremadamente peligroso”.
Hurricane #Otis Advisory 11: Otis Rapidly Strengthens Into an Extremely Dangerous Category 4 Hurricane. Now Expected to Be Near Category 5 Intensity At Landfall. https://t.co/Oy8uoeSibM— NHC Eastern Pacific (@NHC_Pacific) October 24, 2023
La Coordinación Nacional de Protección Civil, anunció alrededor de las 15:00 horas, que el huracán “Otis” había evolucionado a categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson.
Ante el inminente impacto en las costas de Acapulco, las autoridades de Guerrero decidieron suspender clases. De igual forma, solicitaron a la población permanecer pendientes de las indicaciones emitidas por Protección Civil.
A las 11:58 horas, “Otis” pasó de tormenta tropical a huracán categoría 1. Se dio a conocer que cambió ligeramente su trayectoria.
A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, se encontraba a 175 kilómetros al suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 280 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero. Presentaba vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, con rachas de 120 kilómetros por hora, y se desplazaba hacia el nor-noroeste a 13 kilómetros por hora.
⚠️#Otis se ha intensificado a #Huracán categoría 3 ⚠️🌀— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 24, 2023
Permanece sobre aguas del Océano Pacífico 🌊, acercándose al estado de Guerrero:
📍A 185 km al sur-sureste de Acapulco.
🌬️Vientos máximos sostenidos de 205 km/h
🌀Desplazamiento al nor-noroeste a 13 km/h@conagua_clima y… pic.twitter.com/FraxmECltu
Sigue la ruta del huracán "Otis" en vivo
A través de este enlace puedes consultar el avance del huracán "Otis" por México completamente en vivo, así como la ruta que se espera que siga durante las siguientes horas y las actualizaciones sobre su intensidad.
Se informó que suspendieron las clases en todo el estado de Guerrero para este miércoles, ante la llegada de "Otis"; el Comité Estatal de PC en Guerrero ya sesiona de forma permanente, así lo dijo la gobernadora del estado de Guerrero, Evelyn Salgado.
🚨 | ¡ALERTA!— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 24, 2023
"#Otis" se intensificó a #huracán de categoría 1🌀. Se espera que el fenómeno provoque #lluvias intensas, rachas de viento de hasta 100 km/h y oleaje de cinco metros de altura en costas de Guerrero y Oaxaca.
📹 | @Lucero_Rdz_Mx. pic.twitter.com/HRL7ZXWTDp
Las autoridades hicieron un llamado a los turistas y a la navegación marítima que se encuentran en la zona, a extremar precauciones ante las lluvias, viento y oleaje elevado, y a seguir las recomendaciones de Protección Civil.
¿Qué clima tendrá la CDMX y el Edomex con el huracán "Otis"?
Se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Michoacán y la Ciudad de México. Dichas lluvias a partir de fuertes podrían originar visibilidad reducida, deslaves, encharcamientos o inundaciones, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos.