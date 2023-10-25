¿Dónde están los refugios temporales en Guerrero ante el paso de “Otis”?

El Gobierno del estado de Guerrero habilitó varios refugios temporales en los municipios de Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez y Acapulco ante el paso del huracán "Otis", que aunque se ha degradado a huracán categoría 2, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), seguirá causando estragos,

Por medio de su cuenta oficial en la red social X, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda pidió a la ciudadanía seguir todas las recomendaciones y refugiarse en lugares seguros ante la presencia del meteoro, que esta madrugada tocó tierra en Guerrero y como categoría 5.

Hasta esta mañana, estaba suspendida la comunicación vía telefónica y vía Internet, aunque algunos usuarios han tenido suerte y han podido difundir imágenes de los daños que ha ocasionado el fenómeno natural, uno de los más fuertes de los últimos años.

“Familia guerrerense, ante el huracán #Otis, ya habilitamos refugios temporales en Tecpan, Coyuca y Acapulco. En todos encontrarán seguridad y calor. Sigan las indicaciones oficiales y manténganse al tanto”, escribió la funcionaria.

‼️Atención Costa Grande‼️

Debido al paso del Huracán “Otis” se recomienda a la población ubicar el refugio más cercano en caso de emergencia. Los #RefugiosTemporales te ofrecen seguridad, alojamiento y protección en caso de desastre. pic.twitter.com/cVn3G8nflg — Gobierno de Guerrero (@Gob_Guerrero) October 25, 2023

Ante esta situación, el gobierno de Guerrero habilitó varios albergues temporales, te decimos en dónde están.

En Acapulco:

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional "Otis" ocasionará este miércoles lluvias puntuales muy fuertes a intensas en el sur del país, con puntuales extraordinarias, rachas de viento y oleaje elevado en Guerrero.

“También incrementará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el centro y chubascos en el occidente de México”, precisó el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su reporte de las 7:00 horas .

El centro de "Otis" tocó tierra a las 00:25 horas en inmediaciones del municipio de Acapulco, Guerrero, como un huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

En Tecpan de Galeana:

Cabe mencionar que el ciclón se ubica a 100 km al nor-noroeste de Acapulco, y presenta vientos máximos sostenidos de 175 km/h, como categoría 2.

Las autoridades de Protección Civil pidieron a la ciudadanía no confiarse de la calma momentánea del ciclón y mantenerse resguardados.

“Recuerda que debes permanecer en resguardo hasta que las autoridades indiquen que ya no hay peligro”, publicó la CNPC en redes sociales.

Lista de los albergues temporales activados en Guerrero

Zona 1 - Puesta del Sol

Escuela Primaria Guadalupe Victoria: calle Guadalupe Victora #6, colonia El Pedregoso.



Centro de Salud: calle Niño Perdido s/n, colonia El Pedregoso.

Zona 2 - San Isidro

Escuela Primaria Plan de Ayutla: calle San Isidro y avenida San Isidro s/n, colonia San Isidro.

Zona 3 - Jardín

Escuela Primaria Eduardo Neri: calle Revolución s/n, colonia Miramar.

Escuela Primaria Emperador Cuauhtémoc, calle abetos s/n, colonia Jardín Azteca.

Escuela Secundaria Federal No. 3 Aztecalli: calle Ahuehuetes s/n, colonia Jardín Azteca.

Parroquia de Nuestra Señora de Fátima: carretera Pide de la Cuesta s/n, colonia Jardín Mangos.

Centro de Estudios Tecnológicos del Mar: carretera Pie de la Cuesta km. 8 #18, colonia Jardín Palmas.

Zona 4 - Nueva Era

Cetis no. 41: carretera Pie de la Cuesta km 6.5, módulo Vicente Guerrero.

Zona 6 - Juan Álvarez

Cecyteg no. 1: Calle Emiliano Zapata s/n, colonia Antorcha Revolucionaria.

Escuela Primaria Federal Solidaridad: calle José Francisco Ruiz Massieu s/n, colonia Silvestre Castro.

Escuela Primaria Rubén Mora Gutiérrez: calle 6 Esq. Av. Guerrero s/n, colonia Bella Vista.

Escuela Secundaria General no. 14 Miguel Alemán Valdez: calle 5 y Av. Vicente Guerrero s/n, colonia Bella Vista.

Escuela Secundaria General Acapulco no. 4: calle 5 esq. Emiliano Zapata s/n, colonia Bella Vista.

Capilla Espíritu Santo: Callejón de los Limones #6, colonia Bella Vista.

Escuela Primaria Patria y Libertad: callejón 24 de Febrero s/n, colonia Santa Cecilia.

Escuela Secundaria no. 2 Jesús Mastache Román: calle Francisco I. Madero esq. Reforma s/n, colonia Morelos.

Escuela Primaria Vicente Guerrero, calle Reforma y Quetzal s/n, colonia Morelos.

Unidad Deportiva Vicente Suárez: Av. Constituyentes s/n, colonia Vista Alegre.



Zona 7 - Camarón

Santuario De Nuestro Padre Jesús, Calle Niño Perdido Esq. Circunvalación S/N, Col. Santa Cruz.

Jardín De Niños Luz María Serradel, Calle Constitución S/N, Col. Palma Sola Fovissste.

Jardín De Niños Educadora Guerrerense, Av. Del Maestro S/N, Col. Palma Sola.

Unidad Deportiva Acapulco, Calle Baja California Esq. Con Calle Oaxaca S/N, Col. Progreso.

Esc. Sec. Tec. 1 Juan De Dios Bátiz, Av. Ruiz Cortines S/N, Col. Alta Progreso.



Zona 8 - Magallanes

Esc. Sec. Fed. Amado Nervo, Av. Solidaridad S/N, Fraccionamiento Hornos Insurgentes.

Jardín De Niños José Antonio Adame, Calle Paseo De La Cañada S/N, Infonavit Alta Progreso 2Da. Etapa.

Capilla San Felipe De Jesús, Calle Paseo De La Cañada S/N, Alta Progreso.

Esc. Sec. Gral. Ignacio Chávez, Av. Ruiz Cortines S/N, Col. Alta Mira.

Zona 9 - Garita

Dif. Margarita Maza De Juárez, Calle Victoria S/N, Col. La Laja.

Capilla Del Pilar, Calle Sección Original, Mza. 10, Lote 10, Col. Burócratas.

Esc. Prim. Mat. Justicia Social, Calle Quebradora #15, Col. Quebradora.

Parroquia De Nuestro Señor Del Pérdón, Av. Cuauhtémoc #367, Col. Garita.

Esc. Prim. Melchor Ocampo, Calle Ometepec S/N, Col. La Laja.

Colegio De Bachilleres No. 2, Av. Del Mar Y Cañada De Los Amates S/N, Col. Jardín De Los Amates.

Preparatoria No. 7, Av. Universidad S/N, Fraccionamiento Rodrigo De Triana.

Zona 10 - 20 De Noviembre

Jardín De Niños Sor Juana Inés De La Cruz (Dif), Av Central S/N, Col. Benito Juárez.

Esc. Prim. Fed. Constituyentes De 1917, Cerrada Altamirano Y Av. Las Parotas S/N, Col. Las Parotas.

Esc. Prim. Lázaro Cárdenas Del Río, Av. Granjas S/N, Col. Huertas De Santa Elena.

Centro De Bienestar Social Imss, Calle Del Triunfo S/N, Col. Del Paraiso.

Esc. Prim. Simón Bolívar, Calle Ejército Libertador S/N, Col. Simón Bolívar.

Esc. Sec. Tec. 117 Prof. Rafael Ramírez Castañeda, Av. Ejército Libertador S/N, Col. Simón Bolívar.

Esc. Prim. Leona Victoria, Calle Cordillera De Los Andes S/N, Col. Simón Bolívar.

Jardín De Niños Ovidio Decroly, Calle 13 Y 14 S/N, Col. Emiliano Zapata.

Esc. Prim. Plan De Ayala (M) Y Tierra Y Libertad (V), Calle 10 Y 2 S/N, Col. Emiliano Zapata.

Unidad Deportiva Jorge Campos, Eje Central Y Vicente Guerrero S/N, Cd. Renacimiento.

Cetis No. 90, Calle Retorno Educación Esq. Alta Quebradora S/N, Cd. Renacimiento.

Jardín De Niños Jaime Torres Bodet, Calle Cuauhtémoc #9, Col. Héroes De Guerrero.

Zona 11 - Simón Bolivar

Jardín De Niños Rafael Ortega, Calle 18, Mza. 25 #88, Col. Emiliano Zapata.

Parroquia Perpetuo Socorro, Calle 14 Esq. Calle 15 S/N, Col. Emiliano Zapata.

Templo El Buen Pastor, Av. Vicente Guerrero Esq. Calle 9 #9, Col. Postal.

Colegio De Bachilleres No. 16 Calle 14 Esq. Calle 30 S/N, Col. Postal.

Jardín De Niños Juan R. Escudero, Belén S/N, Col. Sinaí.

Esc. Prim. Guerrero Es Primero, Calle Calvario Y Río Jordán S/N, Col. Sinaí.

Jardín De Niños Acamapichtli, Calle El Quemado S/N, Col. Unidos Por Guerrero.

Zona 12 - Zapata

Jardín De Niños Pensador Mexicano, Calle Pino Suárez #4, Col. Barrio Nuevo La Venta.

Esc. Sec. David Alfaro Siqueiros, Calle Juan R. Escudero S/N, Col. Ampliación La Venta.

Templo Rosa De Sarón, Av. Principal De La Mica S/N, Col. La Mica.



Zona 14 - Costa Azul

Esc. Prim. María Orozco De Marrón, Calle Hilario Malpica S/N, Fraccionamiento Costa Azul.

Esc. Prim. Netzahualcóyotl, Calle 8 Esq. Zapata S/N, Col. Icacos.

Zona 15 - Las Brisas

Esc. Prim. José Guadalupe Zuno Hernández, Av. Principal S/N, Col. Cumbres De Llano Largo.

Zona 17 - Sabana

Jardín De Niños Vasco De Quiroga, Calle Allende Esq. Cerrada Allende S/N, Col. Mártires De Cuilapan.

Esc. Prim. Juan Álvarez, Calle 8 De Septiembre Y 9 De Agosto S/N, Col. Mártires De Cuilapan.

Zona 18 - Coloso

Esc. Prim. Lázaro Cárdenas Del Río, Av. Fidel Velázquez S/N, Col. El Pri.

Esc. Prim. Urbana Artículo 123, Calle Prolongación Av. Las Torres S/N, Unidad Habitacional El Coloso.

Esc. Prim. Fed. Francisco Figueroa Mata, Av. Las Torres Circuito Nororiente #30, Unidad Hab. El Coloso.

Zona 19 - Llano Largo

Unidad Académica De Ciencias Ambientales Campus Llano Largo, Carr. Cayaco-Puerto Marqués, Ejido Llano Largo.

Zona 20A - Puerto Marqués

Esc. Prim. Mat. Emiliano Zapata, Av. Cervantes Delgado S/N, Col. La Navidad.

Esc. Sec. Tec. 152, Calle Miramar 2, Fraccionamiento Miramar.

Esc. Prim. Fernando Montes De Oca, Calle Calamar S/N, Fraccionamiento Miramar.

Iglesia San José, Calle Vicente Guerrero Y Calle Miguel Alemán S/N, Col. Puerto Marqués.

Zona 20B - Colosio

Esc. Prim. Luis Donaldo Colosio, Circuito Francisco Ruiz Massieu S/N, U. H. Luis Donaldo Colosio.

Zona 20C - Barra Vieja