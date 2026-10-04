¡Alerta en el Pacífico! Huracán “Rachel” sube a categoría 2 frente a Cabo San Lucas: Trayectoria y estados con fuertes lluvias |EN VIVO

¡Atención! En las últimas horas el huracán "Rachel" se ha intensificado a categoría 2 en la escala de saffir-simpson, ubicándose a 500 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur; te compartimos todo lo que debes saber sobre la trayectoria y los estados afectados por este fenómeno natural.

El paso del huracán presenta vientos sostenidos de 165 kilómetros, acompañados de rachas de 205 kilómetros por hora.