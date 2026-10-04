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¡Alerta en el Pacífico! Huracán “Rachel” sube a categoría 2 frente a Cabo San Lucas: Trayectoria y estados con fuertes lluvias |EN VIVO

El Huracán “Rachel” provocará intensas olas en algunas costas de México; se recomienda a las y los mexicanos tomar precauciones este domingo 4 de octubre.

Huracán Rachel se intensifica a categoría 2: Trayectoria y estados con lluvias y oleaje alto
Huracán Rachel se intensifica a categoría 2 frente a Baja California Sur|SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Atención! En las últimas horas el huracán "Rachel" se ha intensificado a categoría 2 en la escala de saffir-simpson, ubicándose a 500 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur; te compartimos todo lo que debes saber sobre la trayectoria y los estados afectados por este fenómeno natural.

El paso del huracán presenta vientos sostenidos de 165 kilómetros, acompañados de rachas de 205 kilómetros por hora.

Huracán Rachel se intensifica a categoría 2: Trayectoria y estados con lluvias y oleaje alto

Intenso oleaje en costas de México por huracán "Rachel"

El huracán "Rachel" provocará intenso oleaje en las costas de Baja California Sur, alcanzando hasta 4 metros de altura.

Por su parte, el oleaje en las costas de Nayarit, Sinaloa, jalisco y Colima, alcanzarán los 3 metros de altura a lo largo de este domingo 4 de octubre.

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