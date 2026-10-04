¡Alerta en el Pacífico! Huracán “Rachel” sube a categoría 2 frente a Cabo San Lucas: Trayectoria y estados con fuertes lluvias |EN VIVO
El Huracán “Rachel” provocará intensas olas en algunas costas de México; se recomienda a las y los mexicanos tomar precauciones este domingo 4 de octubre.
¡Atención! En las últimas horas el huracán "Rachel" se ha intensificado a categoría 2 en la escala de saffir-simpson, ubicándose a 500 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur; te compartimos todo lo que debes saber sobre la trayectoria y los estados afectados por este fenómeno natural.
El paso del huracán presenta vientos sostenidos de 165 kilómetros, acompañados de rachas de 205 kilómetros por hora.
Huracán Rachel se intensifica a categoría 2: Trayectoria y estados con lluvias y oleaje alto
Intenso oleaje en costas de México por huracán "Rachel"
El huracán "Rachel" provocará intenso oleaje en las costas de Baja California Sur, alcanzando hasta 4 metros de altura.
Por su parte, el oleaje en las costas de Nayarit, Sinaloa, jalisco y Colima, alcanzarán los 3 metros de altura a lo largo de este domingo 4 de octubre.
🌀El #Huracán #Rachel se localiza a 500 km/h al sur de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Se pronostican #Lluvias puntuales muy fuertes en zonas de #BajaCaliforniaSur. https://t.co/8mQY7L8s7N— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 4, 2026