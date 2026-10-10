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EN VIVO: Activan ALERTA ROJA por huracán “Simón”, tocará tierra a esta hora y amenaza a México con lluvias torrenciales; estos son los estados más afectados

Huracán “Simón” sigue fortaleciéndose y ocasiona lluvias extraordinarias en distintos estados; sigue aquí la trayectoria y efectos de los tres ciclones.

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Huracán “Simón” amenaza con tocar tierra este domingo|@CNPC_MX

Escrito por: Andrea Zárate

Sigue aquí EN VIVO la trayectoria de los huracanes "Simón", "Rachel" e "Isaías", su ubicación, los pronósticos y las actualizaciones sobre las afectaciones en México y Estados Unidos.

Trayectoria de los huracanes "Isaías", "Simón" y "Rachel" HOY 10 de octubre

Emiten Alerta Roja por huracán “Simón”

El SMN emitió un CAP rojo por los efectos del huracán “Simón”, advierten por fuertes lluvias en regiones de Colima y Michoacán.

Huracán Isaías toca tierra en Florida, Estados Unidos

El huracán Isaías tocó tierra en Florida, Estados Unidos, como categoría 2, con vientos de hasta 160 kilómetros por hora.

Tormenta tropical Rachel: ¿cuál es su trayectoria?

La tormenta tropical Rachel se localiza a 520 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, y mantiene su desplazamiento hacia Baja California, de acuerdo con el reporte de Conagua.

Huracán Simón se mantiene en categoría 4

El huracán Simón se mantiene como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas de Michoacán y Colima. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ciclón se localiza aproximadamente a 185 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El pronóstico indica que tocará tierra la mañana de este domingo, en la costa de Jalisco, cerca de Playa Pérula.

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