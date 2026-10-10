EN VIVO: Activan ALERTA ROJA por huracán “Simón”, tocará tierra a esta hora y amenaza a México con lluvias torrenciales; estos son los estados más afectados

🌀 De acuerdo con @conagua_clima, a las 09:00 h, el huracán #Simon se mantiene en categoría 4. Su centro se localiza a 185 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima, y a 345 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, #Jalisco, con vientos sostenidos de 240 km/h y rachas de 295 km/h. 🌧️ Su circulación ocasiona lluvias extraordinarias en #Michoacán y #Colima, puntuales torrenciales en #Jalisco, puntuales intensas en #Guerrero y puntuales muy fuertes en #Nayarit. 🌊 Se pronostican rachas de viento de hasta 130 km/h en las costas de #Jalisco y #Colima, oleaje de hasta 8 metros y marea de tormenta de hasta 2 metros en la costa de #Colima. ⚠️ La #CNPC de @SSPCMexico te recomienda: ✔️ Atiende de inmediato las indicaciones de evacuación preventiva emitidas por las autoridades. ✔️ Si te encuentras en una zona de riesgo, dirígete al refugio temporal habilitado más cercano, siguiendo las rutas seguras establecidas. ✔️ No esperes a que las condiciones meteorológicas empeoren para evacuar. ✔️ Sigue las indicaciones de las autoridades de Protección Civil y mantente informado a través de fuentes oficiales.