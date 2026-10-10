EN VIVO: Activan ALERTA ROJA por huracán “Simón”, tocará tierra a esta hora y amenaza a México con lluvias torrenciales; estos son los estados más afectados
Huracán “Simón” sigue fortaleciéndose y ocasiona lluvias extraordinarias en distintos estados; sigue aquí la trayectoria y efectos de los tres ciclones.
Sigue aquí EN VIVO la trayectoria de los huracanes "Simón", "Rachel" e "Isaías", su ubicación, los pronósticos y las actualizaciones sobre las afectaciones en México y Estados Unidos.
Trayectoria de los huracanes "Isaías", "Simón" y "Rachel" HOY 10 de octubre
Emiten Alerta Roja por huracán “Simón”
El SMN emitió un CAP rojo por los efectos del huracán “Simón”, advierten por fuertes lluvias en regiones de Colima y Michoacán.
⚠️ 🛑 El #SMNmx emitió un CAP rojo de severidad extrema por efectos de #Lluvias extraordinarias en regiones de #Colima y #Michoacán, para mayor información consulta el siguiente link: 📲https://t.co/LsNcLt1owR Asimismo, consulta toda la información respecto a #Simon en el siguiente enlace: 📲https://t.co/ZpcfHMAiAl— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2026
Huracán Isaías toca tierra en Florida, Estados Unidos
El huracán Isaías tocó tierra en Florida, Estados Unidos, como categoría 2, con vientos de hasta 160 kilómetros por hora.
Tormenta tropical Rachel: ¿cuál es su trayectoria?
La tormenta tropical Rachel se localiza a 520 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, y mantiene su desplazamiento hacia Baja California, de acuerdo con el reporte de Conagua.
La #TormentaTropical #Rachel se encuentra a 520 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, #BajaCaliforniaSur. Mantiene su desplazamiento hacia #BajaCalifornia. Detalles, en la imagen https://t.co/Mg3KwBmNmV— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 10, 2026
Huracán Simón se mantiene en categoría 4
El huracán Simón se mantiene como categoría 4 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas de Michoacán y Colima. De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ciclón se localiza aproximadamente a 185 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.
El pronóstico indica que tocará tierra la mañana de este domingo, en la costa de Jalisco, cerca de Playa Pérula.
🌀 De acuerdo con @conagua_clima, a las 09:00 h, el huracán #Simon se mantiene en categoría 4. Su centro se localiza a 185 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima, y a 345 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, #Jalisco, con vientos sostenidos de 240 km/h y rachas de 295 km/h. 🌧️ Su circulación ocasiona lluvias extraordinarias en #Michoacán y #Colima, puntuales torrenciales en #Jalisco, puntuales intensas en #Guerrero y puntuales muy fuertes en #Nayarit. 🌊 Se pronostican rachas de viento de hasta 130 km/h en las costas de #Jalisco y #Colima, oleaje de hasta 8 metros y marea de tormenta de hasta 2 metros en la costa de #Colima. ⚠️ La #CNPC de @SSPCMexico te recomienda: ✔️ Atiende de inmediato las indicaciones de evacuación preventiva emitidas por las autoridades. ✔️ Si te encuentras en una zona de riesgo, dirígete al refugio temporal habilitado más cercano, siguiendo las rutas seguras establecidas. ✔️ No esperes a que las condiciones meteorológicas empeoren para evacuar. ✔️ Sigue las indicaciones de las autoridades de Protección Civil y mantente informado a través de fuentes oficiales.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 10, 2026