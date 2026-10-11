Huracán “Simón” se acerca a México; últimas noticias del fenómeno hoy 11 de octubre

Así luce esta mañana Palmar de Cuautla, en Nayarit, que permanece prácticamente como un pueblo fantasma tras el traslado preventivo de sus habitantes a refugios temporales.

Ayer, las autoridades utilizaron perifoneo y camiones para trasladar a las familias a estos espacios como medida de prevención.

Palmar de Cuautla se inunda mientras se acerca el huracán “Simón” 🌊



En Nayarit, Palmar de Cuautla todavía muestra los daños que dejó el huracán “Rachel” y ahora el oleaje ya entra a las viviendas ante la llegada de “Simón”, cuyos efectos más fuertes se esperan esta noche y… pic.twitter.com/RwBhe7KW52 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 11, 2026

Hace apenas unos días, esta localidad sufrió severas inundaciones tras el paso del huracán "Rachel", por lo que las autoridades buscan evitar que las viviendas, afectadas por las inundaciones recientes, enfrenten nuevos daños.