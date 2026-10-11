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Huracán “Simón” se acerca a México; últimas noticias del fenómeno hoy 11 de octubre

Azteca Noticias te brinda la última información sobre el huracán “Simón” y otros fenómenos similares que afectarán a México durante los siguientes días.

Las olas azotan la costa mientras el huracán Simón se acerca a la costa del Pacífico mexicano, trayendo consigo fuertes lluvias y vientos intensos a Manzanillo, México, el 11 de octubre de 2026.
Las olas azotan la costa de Manzanillo, Colima, por la cercanía dle huracán “Simón”. |Reuters.

Escrito por: César Contreras

Con información de: Edgar Galicia, Lucero Rodríguez

El huracán “Simón” avanza hacia las costas de México. Este fenómeno podría dejar lluvia de entre 25 a 50 centímetros en partes del suroeste del país e incluso las precipitaciones pueden llegar a 75 centímetros en algunas zonas, aseguró el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas pidieron tomar medidas de preparación.

Huracán "Simón" se acerca a México; últimas noticias del fenómeno hoy 11 de octubre

Playas vacías en Nayarit por el avance de "Simón"

Así luce esta mañana Palmar de Cuautla, en Nayarit, que permanece prácticamente como un pueblo fantasma tras el traslado preventivo de sus habitantes a refugios temporales.

Ayer, las autoridades utilizaron perifoneo y camiones para trasladar a las familias a estos espacios como medida de prevención.

Hace apenas unos días, esta localidad sufrió severas inundaciones tras el paso del huracán "Rachel", por lo que las autoridades buscan evitar que las viviendas, afectadas por las inundaciones recientes, enfrenten nuevos daños.

Playa Palmar de Cuautla, en Nayarit.
Así luce Palmar de Cuautla, en Nayarit.|Lucero Rodríguez.

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