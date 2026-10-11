Huracán “Simón” se acerca a México; últimas noticias del fenómeno hoy 11 de octubre
Azteca Noticias te brinda la última información sobre el huracán “Simón” y otros fenómenos similares que afectarán a México durante los siguientes días.
El huracán “Simón” avanza hacia las costas de México. Este fenómeno podría dejar lluvia de entre 25 a 50 centímetros en partes del suroeste del país e incluso las precipitaciones pueden llegar a 75 centímetros en algunas zonas, aseguró el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
Las autoridades mexicanas pidieron tomar medidas de preparación.
Huracán "Simón" se acerca a México; últimas noticias del fenómeno hoy 11 de octubre
Playas vacías en Nayarit por el avance de "Simón"
Así luce esta mañana Palmar de Cuautla, en Nayarit, que permanece prácticamente como un pueblo fantasma tras el traslado preventivo de sus habitantes a refugios temporales.
Ayer, las autoridades utilizaron perifoneo y camiones para trasladar a las familias a estos espacios como medida de prevención.
Palmar de Cuautla se inunda mientras se acerca el huracán “Simón” 🌊— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 11, 2026
En Nayarit, Palmar de Cuautla todavía muestra los daños que dejó el huracán “Rachel” y ahora el oleaje ya entra a las viviendas ante la llegada de “Simón”, cuyos efectos más fuertes se esperan esta noche y… pic.twitter.com/RwBhe7KW52
Hace apenas unos días, esta localidad sufrió severas inundaciones tras el paso del huracán "Rachel", por lo que las autoridades buscan evitar que las viviendas, afectadas por las inundaciones recientes, enfrenten nuevos daños.