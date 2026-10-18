Alerta en el Pacífico: Huracán ‘Trudy’ alcanza categoría 2 y amenaza con intensas lluvias las costas de México; trayectoria EN VIVO
El Huracán ‘Trudy’ alcanzó la categoría 2, manteniéndose a 170 kilómetros de la Playa Pérula, en Jalisco; te compartimos la trayectoria EN VIVO para este domingo.
¡Atención, ciudadanos! El Huracán 'Trudy' se intensificó a categoría 2, desplazándose por las aguas del Pacífico y amenazando con intensas lluvias a distintas regiones de México; te compartimos su trayectoria EN VIVO, así como las afectaciones que podría causar.
¿Dónde seguir la trayectoria EN VIVO del Huracán 'Trudy'?
Ante el avance del Huracán 'Trudy' en el Océano Pacífico, monitorear su evolución en tiempo real es clave para prevenir riesgos. Se recomienda estar atento a los avisos de las autoridades.
¿Qué pasa con el Huracán 'Turdy'? Trayectoria EN VIVO; estados afectados por lluvias
Alerta por Huracán 'Trudy' se mantiene en playas de Colima
Continúan el cierre de las playas de la costa de Colima debido al intenso oleaje provocado por el Huracán 'Trudy'. Algunas ramadas del municipio de Armería ya sufrieron daños.
La alerta por el fenómeno meteorológico se mantiene en Colima; se recomienda a las y los ciudadanos tomar precauciones.
¿En dónde está el Huracán 'Trudy'?
Actualmente el Huracán 'Trudy' se localiza a los 180 kilómetros por hora al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jalisco. Se recomienda mantenerse atentos a las indicaciones de las autoridades estatales.
#AvisoMeteorológico #Trudy ocasionará hoy #Lluvias muy fuertes en regiones de #Jalisco y fuertes en zonas de #Colima y #Nayarit. Se localiza a 180 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, #Jalisco. Todos los detalles en https://t.co/KGikL855PT https://t.co/fUhk88MFBH— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 18, 2026
Huracán 'Trudy' se acerca a Playa Pérula, en Jalisco
El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el Huracán 'Trudy' se localiza a 170 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, en Jalisco.
Este fenómeno metrológico provocará lluvias fuertes a muy fuertes en los siguientes estados.
⛈️ Jalisco.
⛈️ Colima.
⛈️ Nayarit.
#AvisoMeteorológico #Trudy, #Huracán categoría 2, se localiza a 170 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, #Jalisco. Generará #Lluvias muy fuertes en Jalisco y fuertes en #Colima y #Nayarit. Toda la información sobre este sistema en https://t.co/cpO6UzeclD https://t.co/l8vGzD2UVX— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 18, 2026