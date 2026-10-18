Alerta en el Pacífico: Huracán ‘Trudy’ alcanza categoría 2 y amenaza con intensas lluvias las costas de México; trayectoria EN VIVO

¡Atención, ciudadanos! El Huracán 'Trudy' se intensificó a categoría 2, desplazándose por las aguas del Pacífico y amenazando con intensas lluvias a distintas regiones de México; te compartimos su trayectoria EN VIVO, así como las afectaciones que podría causar.

¿Dónde seguir la trayectoria EN VIVO del Huracán 'Trudy'?

Ante el avance del Huracán 'Trudy' en el Océano Pacífico, monitorear su evolución en tiempo real es clave para prevenir riesgos. Se recomienda estar atento a los avisos de las autoridades.