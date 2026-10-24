“Vance” amenaza con subir a categoría 3: ¿A qué distancia está el huracán de Acapulco y hacia dónde se dirige?

¿Llegará a categoría 3? El huracán "Vance" mantiene en alerta a las costas del Pacífico mexicano por su posible intensificación en las próximas horas. Su trayectoria y cercanía con Guerrero son clave para conocer qué zonas podría resentir sus efectos y qué condiciones se esperan en el litoral.

¿Podría intensificarse el huracán "Vance"?

El huracán "Vance" se mantiene en categoría dos, muy cerca de alcanzar la categoría 3, con vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora. Se localiza a 615 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y avanza hacia el nornoroeste a 11 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes prevé que pueda intensificarse durante la noche, antes de comenzar a debilitarse el sábado. Su circulación generará oleaje peligroso y corrientes de resaca en las costas del sur y suroeste de México.

""Vance" continúa como huracán de categoría 2, se localiza a 615 km al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero", mencionó la CONAGUA.

🌀#Vance continúa como #Huracán de categoria 2, se localiza a 615 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero. https://t.co/2B3xwwSMA5 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 24, 2026

Estados afectados por huracán "Vance"

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la circulación del huracán "Vance" reforzará la probabilidad de lluvias en diferentes zonas del país. Se pronostican lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en zonas de Michoacán, específicamente en el centro, oeste y suroeste, así como en la costa de Guerrero. Además, se esperan intervalos de chubascos, de a 25 milímetros, en Oaxaca.

¿A qué distancia está el huracán "Vance" de Acapulco?

A las 21:00 horas del 23 de octubre, "Vance" se mantenía como huracán de categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. Su centro se localizaba a 615 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 800 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 175 kilómetros por hora, rachas de hasta 210 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el nor-noroeste a 11 kilómetros por hora.