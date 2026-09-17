Notas
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Bloqueos en carreteras y explosivos paralizan dos municipios de Guerrero; pobladores retienen a 29 elementos
La carretera Mochitlán-Quechultenango permanece cerrada y seis unidades de transporte público presentan impactos de arma de fuego.
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De policías a detenidos: investigan a siete agentes por desaparición en Guerrero
La Fiscalía de Guerrero reportó que siete agentes municipales fueron detenidos por su posible vínculo con el caso de José Ángel López Girón, desaparecido el 11 de septiembre.
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Incendio devora locales del Mercado Central de Acapulco; así va el avance para combatirlo
Un incendio afectó más de 90 locales en el Mercado Central de Acapulco. Cuerpos de emergencia y el Ejército laboran en el lugar para extinguir el fuego.
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Él era Emerson Rey, influencer asesinado con su padre en Guerrero
Asesinan al influencer Emerson Rey y a su padre en Técpan de Galeana, Guerrero. Conoce los detalles de la agresión y lo que compartía en redes sociales.
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"Crónica de una muerte anunciada": Abelina López estalla tras el nombramiento de Beatriz Mojica en Guerrero
¿Problemas en el paraíso? Abelina López arremete contra las encuestas del partido mientras Beatriz Mojica exige unidad rumbo a las elecciones de 2027.
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Morena elige a sus coordinadores de Defensa de la Transformación en Guerrero y Michoacán
Morena elige a la senadora Beatriz Mojica como su coordinadora en Guerrero de cara al proceso electoral de 2027.