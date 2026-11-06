El ICE detuvo a una estudiante colombiana en el Aeropuerto Internacional de San Francisco minutos antes de que abordara un vuelo con su novio.Se trata de Paula Valentina Albornoz Hernández, de 23 años, quien cursa Administración de Negocios en la reconocida Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley) y enfrenta este arresto pese a tener una solicitud de asilo pendiente en Estados Unidos.

¿Tu nombre es Paula? La pregunta que desató todo

El operativo ocurrió el pasado 30 de octubre.Su novio contó al un medio local de Estados Unidos que un hombre se acercó a ella y le preguntó por otro nombre;Paula respondió que no se llamaba así.Al instante, el sujeto dijo: “¿Tu nombre no es Paula?”. Cuando ella contestó que sí, el individuo enseñó su placa del ICE.Segundos después, otros cuatro agentes los rodearon y los separaron en la terminal.Su pareja le pidió ser fuerte y afirmó que alguien que estudia y lucha por sus cosas merece seguir en la universidad.

Protestas en Berkeley, asilo en regla y rechazo al ICE

Alumnos universitarios protestaron al grito de “¡Free Paula now!” junto a su mamá, Eliana Karina Hernández, quien aseguró que su hija es una niña buena que busca salir adelante y pronto volverá a sus clases.Su abogado, Nicolas de Bremaeker, reveló que Paula entregó su solicitud de asilo mucho antes de la fecha límite y cumple todas las leyes.

Sin embargo, el ICE indicó que ingresó el 6 de septiembre de 2022 con permiso legal hasta el 6 de marzo de 2023 y no abandonó el país. Según datos de UnidosUS, el 27% de los latinos señala la política migratoria y al ICE entre sus principales preocupaciones; el 68% reprueba su actuación (54% fuertemente) y el 77% considera que el sistema es injusto, separa familias y usa violencia.

¿Ahora cuál será el futuro de Paula?

Este reclamo en instancias federales corre por separado de su trámite ante la corte de inmigración, donde ya tiene una audiencia fijada para el 17 de noviembre. En lo que se resuelve su situación, las autoridades ingresaron primero a la estudiante al Centro de Detención de Stockton y luego la trasladaron a una instalación en California City, al noreste de Los Ángeles. Ese lugar ya tiene antecedentes delicados: una investigación judicial previa, citada por el portal Berkeleyside, detectó fallas en la atención médica que reciben las personas encerradas ahí.