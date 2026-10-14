Joven venezolano es detenido por ICE: El caso de Rodolfo y la meta de 3 mil arrestos diarios

Un joven venezolano detenido por ICE en Miami encendió las alarmas de la comunidad migrante que se expone a las graves grietas del sistema migratorio. Rodolfo Hurtado de 20 años llegó a Florida en 2023 amparado por el programa de parole humanitario, una valiosa herramienta legal que, en teoría, autoriza y garantiza la permanencia temporal en territorio estadounidense para quienes huyen de crisis severas.

De buscar asilo a la cárcel migratoria

La situación cambió el 6 de octubre, cuando agentes federales detuvieron al joven. Según averiguaciones de CNN, Hurtado no tiene antecedentes penales. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional sostiene que ingresó al país de forma irregular, a pesar de contar con el permiso del programa humanitario.

Al momento de su arresto, Rodolfo avanzaba con su proceso de asilo. Su padre, Riover Hurtado, habló sobre el estatus de su hijo, y está en búsqueda de respuestas claras por parte de las autoridades para resolver el caso, el cual ocurre en medio de un cambio de estrategia a nivel federal.

No es un caso aislado: ICE impone cuota de 3 mil arrestos diarios

El arresto de Rodolfo coincide con nuevas directrices dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La dirección de la agencia instruyó a sus agentes en todo el país aumentar las detenciones en mil personas adicionales al día. El objetivo es retomar la meta de 3 mil arrestos diarios.

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Esta medida evidencia la exigencia que enfrentan los funcionarios de ICE mientras el Gobierno de Trump intensifica sus operativos, incluso frente al malestar de algunos republicanos sobre el perfil de los detenidos. Para sostener este ritmo, ICE publicó una solicitud de contrato buscando ampliar sus instalaciones de detención, argumentando un aumento inusual en sus operaciones.

En agosto, ICE marcó un hito al atrapar a 51 mil personas. Ahora, la agencia presiona a sus elementos para asegurar 19 mil arrestos semanales, reduciendo drásticamente los descansos operativos de fin de semana. Aunque los altos mandos niegan imponer cuotas punitivas, esta constante cacería en las calles convierte a inocentes como Rodolfo en una estadística más.

¿Qué es un parole humanitario?

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de E.U. (CBP, por sus siglas en inglés) define el permiso humanitario o parole como una autorización especial que permite a ciudadanos extranjeros ingresar temporalmente al país, incluso si bajo reglas normales no serían admitidos. Este recurso se aprueba estrictamente por emergencias urgentes o cuando el ingreso de la persona aporta un beneficio público importante.

El proceso se divide entre dos agencias principales:

USCIS: El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos es la entidad que, por regla general, evalúa y otorga estos permisos a través de solicitudes formales.

CBP: Si el extranjero se presenta directamente en un puerto de entrada (como un puente fronterizo o aeropuerto) solicitando el recurso, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza tienen la autoridad de emitirlo en el momento. Esta decisión depende totalmente del criterio del director del puerto.

Con información de CNN