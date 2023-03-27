Iglesias en Jerusalén para visitar esta Semana Santa 2023

Las iglesias, capillas y monasterios de Jerusalén y toda Tierra Santa siempre son un gran destino cuando se acercan festividades religiosas y esta Semana Santa 2023 no es la excepción.

Basta recordar que fue en Jerusalén donde se desarrolló la pasión de Cristo para saber que la cantidad de sitios por visitar no se reduce a caminar las 14 estaciones del Vía Crusis o Vía Dolorosa, una de las actividades favoritas durante Semana Santa.

También están las iglesias que hoy resguardan reliquias e historia del pasaje más importante de la iglesia Católica en edificios exquisitos de diferentes épocas.

Estas son algunas de las iglesias favoritas de Jerusalén para visitar esta Semana Santa 2023.

Iglesia del Santo Sepulcro

También conocida como la Iglesia de la Resurrección, es una basílica ubicada en el Barrio Cristiano en el Viejo Jerusalén. La iglesia está asentada en el lugar que al tradición señala como el sitio donde Jesús fue crucificado (Calvario) así como su tumba vacía, donde fue sepultado y resucitó. La iglesia ha sido un destino turístico esencial de Israel desde el siglo IV, y es el sitio cristiano más sagrado del mundo.

Iglesia de Betfagé

Ubicada en el Monte de los Olivos en Jerusalén, esta iglesia franciscana resguarda una piedra que identificada como la que Jesús habría usado para montar un asno que le sirvió como transporte en el inicio de su procesión a Jerusalén. La iglesia actual, construida en 1883, se apoya en los cimientos de una capilla del siglo XII que los cruzados construyeron en la antigua aldea de Betfagé, hoy parte de Jerusalén.

Basílica de Getsemaní

También ubicada en el Monte de los Olivos, junto al Jardín de Getsemaní, la Iglesia de Todas las Naciones, la Basílica de la Agonía o de Getsemaní consagra una sección de roca donde las tradiciones dicen que Jesús oró antes de su arresto. La basílica descansa sobre los cimientos de dos templos anteriores. El edificio actual (1919) utilizó fondos provenientes de distintos países como Argentina, Brasil, Chile, México, Italia, Francia, España, Inglaterra, Bélgica, Canadá, Alemania y Estados Unidos, por lo que hay símbolos en los mosaicos del techo en recuerdo a su contribución.

Basílica de Ecce Homo

La Basílica de Ecce Homo es una iglesia parte del Vía Crusis en Jerusalén. Las palabras latinas Ecce Homo (quieren decir: He aquí el hombre) se atribuyen a Poncio Pilato, cuando presentó a un azotado Jesús, atado y coronado de espinas, a una multitud hostil. La iglesia contiene un arco romano de una puerta de enlace, que tiene un puente para cruzar el exterior a través de la vía Dolorosa. Originalmente había un tercer arco en la puerta de entrada, en el lado opuesto de la calle.

Iglesia de la condena e imposición de la Cruz

La iglesia católica marca el lugar tradicional donde algunos creyentes piensan que Jesús llevó su cruz después de ser condenado a la crucifixión. La iglesia original fue construida durante la época bizantina. Fue convertida en una mezquita antes de ser restaurada a una iglesia católica en 1904. La Iglesia de la Flagelación, dentro de este recinto, recuerda el lugar donde algunos cristianos creen que Jesucristo fue azotado por los soldados romanos antes de su viaje por la Vía Dolorosa hasta el Calvario, en Jerusalén.