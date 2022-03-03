Ikea anuncia su salida de Rusia y se desatan compras masivas

La marca de muebles Ikea anunció este jueves que cerrará temporalmente todas sus tiendas en Rusia y Bielorrusia tras la invasión del Ejército de Moscú a Ucrania, lo que generó una ola de compras masivas en las ciudades de Moscú y Omsk.

A través de un comunicado, Inter Ikea Group informó que tomó la decisión de paralizar todas las operaciones de producción de la marca en Rusia, así como las exportaciones e importaciones dentro y fuera de Rusia y Bielorrusia.

El grupo aclaró que los centros comerciales Mega seguirán abiertos para garantizar a las personas en Rusia el acceso a sus necesidades diarias y esenciales, como alimentos y medicinas.

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Ikea explicó que la guerra entre Rusia y Ucrania provocó interrupciones en el suministro y condiciones comerciales para la marca, motivó que los orilló a pausar temporalmente las operaciones en Rusia.

“La guerra ya tiene un enorme impacto humano. También está provocando graves interrupciones en la cadena de suministro y las condiciones comerciales. Por todas estas razones, los grupos de empresas han decidido parar temporalmente las operaciones de IKEA en Rusia”, compartió Ikea en el comunicado.

La decisión de Ikea dejará sin empleo a 15 mil trabajadores que laboraban en algunas de las 17 tiendas ubicadas en Rusia. No obstante, la cadena de mueble indicó que aseguraron la estabilidad de sus ex empleados.

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“Hemos asegurado empleo y estabilidad de ingresos para el futuro inmediato y brindamos apoyo a ellos (ex empleados) y sus familias en la región”.

Mientras tanto, Bielorrusia es solo un mercado de abastecimiento para Ikea, ahí no hay tiendas de la cadena de muebles.

Cierre de Ikea genera compras masivas

Tras el anunció del cierre de la cadena sueca de muebles en Rusia, las tiendas en Moscú, San Petersburgo y Omks lucieron abarrotadas de personas que iniciaron compras masivas de muebles en los últimos días de operación de la tienda.

Cientos de rusos acudieron a algunas de las 17 tiendas del país para abastecerse de algún producto del hogar, pues se desconoce hasta cuándo volverá a operar Ikea en Rusia.

