Rusia y Ucrania acuerdan un alto al fuego temporal

Myjailo Podolyak, asesor presidencial de Ucrania, informó que durante las negociaciones de este jueves con Rusia se acordó un alto al fuego temporal por motivos humanitarios.

"Las partes han llegado a un entendimiento sobre la creación conjunta de corredores humanitarios con un alto al fuego temporal", indicó Podolyak.

Explicó que el alto al fuego aplicará en aquellos lugares donde se ubicarán los corredores humanitarios para poder desalojar a los civiles de las zonas de riesgo y proveer de alimentos a los soldados de ambos países.

Podolyak indicó que durante las negociaciones se tocaron temas importantes con los representantes rusos como el alto al fuego inmediato, armisticio, corredores humanitarios para la evacuación de civiles de pueblos y ciudades destruidos o constantemente bombardeados.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors... pic.twitter.com/0vS72cwYSX — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

También indicó que al concluir la segunda ronda de negociaciones, Ucrania no logró los resultados que necesitaba, sin embargo pudieron conseguir una solución para la organización de corredores humanitarios.

Esta segunda ronda de negociaciones se llevó a cabo en Belovezhskaya Pushcha, en Bielorrusia, cerca de la frontera con Polonia.

Habrá tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania

Las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunirán de nuevo para una tercera ronda de negociaciones con la intención de llegar a un acuerdo que ponga fin a la guerra.

“Hemos acordado continuar las negociaciones lo antes posible”, afirmó el diplomático ucraniano, Podoliak.

Mientras tanto, el líder ruso de las negociaciones, Vladimir Medinski, indicó que las delegaciones lograron en entendimiento mutuo sobre algunos temas.

“Las posiciones son absolutamente claras. están desglosadas por puntos. En parte de ellas logramos un entendimiento mutuo”, afirmó el diplomático de Rusia.

Start talking to Russian representatives. The key issues on the agenda:

1. Immediate ceasefire

2. Armistice

3. Humanitarian corridors for the evacuation of civilians from destroyed or constantly shelled villages/cities. pic.twitter.com/Pv0ISNjsod — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 3, 2022

Más de dos mil muertos en Ucrania

A una semana del inicio del conflicto entreRusia y Ucrania, se reportaron más de dos mil civiles muertos, afirmó el Servicio Estatal de Emergencia (DSNS, por sus siglas en ucraniano).

“Durante los siete días de guerra, Rusia ha destruido cientos de infraestructuras de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. En este tiempo han muerto más de dos mil ucranianos, sin contar nuestros defensores”, explicó el DSNS.