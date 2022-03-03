Putin dice que Ucrania tiene a ciudadanos extranjeros como rehenes

Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró que el Ejército de Ucrania mantiene a ciudadanos extranjeros como rehenes y los utilizan como escudos humanos. Las declaraciones fueron hechas durante un mensaje televisivo que el mandatario dio este jueves.

Vladimir Putin agregó que las operaciones militares de Rusia en Ucrania se desarrollan según lo previsto y calificó a sus soldados como “héroes”.

"Quiero decir que la operación militar especial avanza estrictamente de acuerdo con el cronograma. De acuerdo con el plan. Todas las tareas que se han establecido se están resolviendo con éxito", informó el presidente ruso a una semana de su operación militar en Ucrania.

El mandatario de Rusia explicó que sus soldados llevan a cabo tareas encomendadas para proteger a su gente en Donbás y garantizar la seguridad de su patria, los soldados y oficiales rusos que “actúan con valentía, como verdaderos héroes. Nuestras tropas luchan con persistencia y plena comprensión de que su causa es correcta”.

Vladimir Putin indicó que no renunciará a su convicción de que los rusos y los ucranianos son un solo pueblo, sin embargo, aseguró que “muchos han sido engañados por la propaganda nacionalista nazi y otros secuaces”, por lo que afirmó que “destruiremos esta anti-rusia creada por occidente”.

Putin habla con Macron sobre sus objetivos en Ucrania

Vladimir Putin dijo se comunicó con Emmanuel Macron, presidente de Francia, y le informó, que Moscú alcanzará los objetivos de su intervención militar en Ucrania pase lo que pase, según el Kremlin.

En un comunicado emitido después de que los presidentes hablaran por teléfono, el Kremlin dejó claro que sus objetivos incluían la desmilitarización y la neutralidad de Ucrania.

Vladimir Putin aseguró que los informes de que las fuerzas rusas están bombardeando Kiev eran parte de una "campaña de desinformación anti-rusa", y que las fuerzas rusas estaban haciendo todo lo posible para proteger a los civiles.

El presidente de Rusia reiteró que la operación militar no está planeada para ocupar territorio de Ucrania sino para destruir las capacidades militares de su vecino y capturar a los que considera peligrosos nacionalistas.

