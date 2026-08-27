VIDEO: El IMSS-Bienestar abandonó a Pepe con epilepsia grave y parálisis cerebral; Azteca Noticias lo comprobó

Pepe, un joven con epilepsia grave y parálisis cerebral, recibió atención médica y tratamiento con cannabis medicinal en el Hospital del Niño Morelense, IMSS-Bienestar, mediante un amparo.

Al cumplir la mayoría de edad, fue abandonado por el sistema. Aunque dicho sistema emitió una tarjeta informativa afirmando que Pepe recibe atención en el Hospital General de Cuernavaca, que tenía una consulta programada para el 21 de agosto y que el hospital apoyó en la obtención del medicamento de cannabis, el verificador de Azteca Noticias contactó a su padre y comprobó que estas tres afirmaciones son falsas, dejando al joven en riesgo de muerte.