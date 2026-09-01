¿Como en Dinamarca? Enfermeros del IMSS-Bienestar protestan por falta de insumos y uniformes en Tamaulipas

Trabajadores de enfermería y personal de salud del sistema IMSS-Bienestar protestaron frente a un hospital de Reynosa, Tamaulipas, para manifestar su inconformidad con las condiciones que enfrentan en esta institución médica.

Protesta de enfermeras del IMSS-Bienestar paraliza vialidades en Reynosa

El personal salió del hospital y llevó su protesta hasta el bulevar Álvaro Obregón, frente al Hospital General de Reynosa. Los trabajadores señalaron que el sistema todavía no arranca de manera adecuada en la región y cuestionaron los anuncios oficiales sobre las acciones que realiza el gobierno.

La manifestación surgió después de que el personal conoció un boletín informativo en el que las autoridades aseguraron que entregaron uniformes a los trabajadores de salud. Sin embargo, las enfermeras rechazaron esa versión y afirmaron que no reciben estas prendas desde hace un par de años.

Denuncian falta de uniformes y medicamentos en hospital de Tamaulipas

Mauricio Cabrera, enfermero del IMSS-Bienestar, declaró que desde 2024 no han recibido nuevos uniformes y que en ese año les dieron una compensación económica por la falta de ropa de trabajo. Después, en 2025 y 2026, no hubo ni uniformes ni dinero.

Los manifestantes también expusieron otras deficiencias relacionadas con la operación del hospital, como la falta de insumos y medicamentos necesarios para atender a los pacientes.

Los trabajadores explicaron que reciben reclamos constantes de pacientes y familiares, quienes cuestionan la falta de atención médica. Sin embargo, el personal afirmó que no cuenta con los medicamentos necesarios para suministrarlos a las personas que requieren tratamiento.

¡Al borde del llanto!



Personal de enfermería del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI suplica por insumos y materiales para pacientes pediátricos.



¡Es frustrante trabajar así!, aseguran.



Esta mañana alrededor de 50 enfermeras y enfermeros bloquean Eje 3… pic.twitter.com/3D9C24Ct9J — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 31, 2026

Faltan 150 enfermeras en el Hospital General de Reynosa, confirma la dirección

El director del hospital confirmó la problemática y señaló que en esta institución hacen falta por lo menos 150 enfermeras. Esta cifra corresponde únicamente al personal que requiere el hospital de Reynosa para cubrir sus necesidades, de acuerdo con la información expuesta durante la protesta.

Estas protestas se suman a las que hubo ayer en la Ciudad de México, donde personal del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI, perteneciente al IMSS, cerró vialidades cercanas en demanda de insumos para atender a los pacientes menores de edad.

