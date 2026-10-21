IMSS: ¿De dónde saldrá la marcha de trabajadores mañana 21 de octubre en CDMX?

¡Toma precauciones! Este miércoles 21 de octubre las calles de la Ciudad de México (CDMX) podrían colapsar debido a la segunda marcha nacional que alistan trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los trabajadores activos y pensionados del IMSS continuarán sus protestas, luego de que el pasado 14 de octubre rechazaron el incremento salarial del 6.8%, además de que exigen la destitución de su líder sindical, Rafael Olivos.

¿Qué calles estarán cerradas y de dónde saldrán los trabajadores del IMSS en CDMX?

¿En dónde iniciará la marcha de trabajadores del IMSS en CDMX?

Los trabajadores dieron a conocer que la marcha partirá desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en el centro de la capital del país.

El punto de encuentro es el mismo que el de la convocatoria del pasado 13 de octubre, cuando personal del IMSS tomó las calles para exigir soluciones ante la crisis del sistema de salud.

En esta ocasión, aún no se ha definido hacia dónde partirá la marcha. Sin embargo, si se sigue la misma ruta de la primera megamarcha, los manifestantes podrían llegar a las oficinas centrales del IMSS, ubicadas sobre Paseo de la Reforma.

Se espera que la marcha pueda cambiar de ruta y dirigirse hacia el Zócalo de la CDMX, acompañados de algunas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

¿A qué hora iniciará la marcha del IMSS?

La marcha está programada para iniciar a las 3:00 de la tarde (15:00 horas) de mañana, miércoles 21 de octubre. Aunque los contingentes convocados empezarán a reunirse poco antes de esta hora.



Fecha: miércoles 21 de octubre.

Hora: 3:00 P.M.

Punto de reunión: Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la entrada del Metro.

¿Qué piden los trabajadores del IMSS?

Personal adscrito al IMSS exige un aumento salarial directo del 10%, además del abasto total de medicamentos e insumos médicos.

Sin embargo, su mayor exigencia es la destitución inmediata del líder sindical Rafael Olivos Hernández, y la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario.

Consideran que el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) no representa sus intereses.

Calles cerradas por la megamarcha de trabajadores del IMSS

Si la marcha parte rumbo hacia el Zócalo capitalino, provocará severas complicaciones viales y en el transporte público, además de que algunas calles serán cerradas.

La movilización avanzará por avenidas como Paseo de la Reforma, Cuauhtémoc, Calzada de Tlalpan, Viaducto y Eje 3 Oriente, con posibles concentraciones en la Sede Nacional del IMSS.

Algunas vialidades que se podrían ver paralizadas son:



Paseo de la Reforma (especialmente cerca del número 476, zona Insurgentes).

Avenida Cuauhtémoc (Centro Médico)

Viaducto Río de la Piedad.

Eje 3 Oriente.

En caso de que utilices tu auto, se recomienda tomar alternativas como Circuito Interior, Av. Chapultepec, Dr. Vértiz, Eje 4 Sur o Periférico.

Asimismo, se prevén afectaciones en las Líneas 1, 3, 4 y 7 del Metrobús, especialmente los que conectan Av. Insurgentes y Paseo de la Reforma.