Oposición condicionará votos a reformas a cambio de nombramientos en el INAI

Ciudad de México. El bloque de contención en el Senado condicionará la aprobación de reformas constitucionales que requieren de mayoría calificada a cambio de sacar adelante los nombramientos pendientes en el INAI, así lo reveló el coordinador de la fracción del PAN, Julen Rementería, tras la reunión de la Junta de Coordinación Política.

El legislador aclaró que no son monedas de cambio sino una estrategia que responde a la aplanadora de Morena y sus aliados que imponen el silencio y atrasan la votación escudados en su mayoría.

El bloque de contención en el #Senado condicionará la aprobación de reformas constitucionales que requieren de mayoría calificada a cambio de sacar adelante los nombramientos pendientes en el @INAImexico.



Así lo reveló el coordinador de la fracción del @AccionNacional,… pic.twitter.com/bAnmMMBe9z — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 25, 2023

“En nuestro caso quien tiene la mayoría suficiente o los votos para completar la mayoría necesaria para probar alguna reforma constitucional o para aprobar algún nombramiento es la oposición”.

El senador panista señaló que Morena y sus aliados requieren a la oposición para las votaciones, ya que no tienen la mayoría suficiente para aprobar reformas. Dijo que ellos como oposición no condicionan los votos a las reformas constitucionales.

“La oposición no condiciona cosas simplemente dice, en esta posibilidad que se tiene lo que queremos es que junto con las cosas que aceptamos que puedan ser transitables se transite tambien por algo que no solamente debe ser transitable si no que es urgente y que significa el restablecimiento a un derecho a los ciudadanos que es el derecho a la información”.

La Ley Minera tendría que consultarse en un parlamento: Julem Rementería

Por otra parte, Julen Rementería señaló que la propuesta de la Ley Minera debe consultarse en un parlamento y consideró que la aprobación mediante fast track es una falta de respeto hacia el Senado. Sentenció que no son ventanilla de trámites de nadie.

“La Ley Minera no está bien como está la propuesta, tendría que abrirse un parlamento. No puede ser que algo que aprobaron apenas pues venga aquí y fast track, lo quieran aprobar. Me parece una falta auténtica de respeto al Senado, no podemos convertirnos en la ventanilla de trámites de nadie”

Rementería acusa a Morena de desaparecer dependecias

El legislador del PAN, Julen Rementería, acusó a Morena y a sus aliados de desaparecer a las dependencias. En palabras del senador, los legisladores de Morena quieren transferir a los organismos a la función pública sin presupuesto.

“Lo que quieren es aniquilarlas porque las quieren trasnferir concentradas a la función pública sin presupuesto, lo que va a ocurrir con esto es que en la práctica simplemente desaparecen”.