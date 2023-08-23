Día crucial: Podría terminar parálisis del INAI tras 145 días sin sesionar

Este día será clave para el futuro del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría resolver que sesione con cuatro integrantes, esto después de una parálisis de 145 días.

¿Cuántos días lleva sin sesionar el INAI?

Como ministro ponente estará Javier Laynez Potisek y este miércoles 23 de agosto se determinará si se procede conceder la suspensión de la omisión impugnada para que el INAI pueda sesionar con cuatro integrantes, lo cual daría fin a casi 5 meses de parálisis, con más de 8 mil asuntos de ciudadanos pendientes de resolverse.

145 días sin quórum

8,236 recursos pendientes de votación



El INAI no vino a ser cómodo a las autoridades sino a garantizar dos derechos fundamentales como el derecho a saber y la protección de #DatosPersonales. Cumplimos con la función sustantiva de ser un contrapeso al poder… pic.twitter.com/0Y3EKnTg64 — Blanca Lilia Ibarra (@bl_ibarra) August 23, 2023

El proyecto del ministro Laynez Potisek busca resolver un recurso de revisión que el INAI promovió en contra del acuerdo presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, el pasado 24 de abril, donde se le negó la suspensión al instituto para que sesionara.

Cabe recordar que fue desde el 31 de marzo que el pleno del INAI sesionó por última vez, pues ese mismo día terminó el periodo del entonces comisionado Francisco Javier Acuña, quedando incompleto el quórum necesario.

¿Por qué el INAI no puede sesionar?

De acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que las sesiones de su pleno del INAI serán válidas con la asistencia de al menos cinco personas comisionadas, incluyendo la presidencia.

El Senado de la República es el encargado de designar a los nuevos comisionados faltantes; sin embargo, lo ha rechazado, pues no ha podido elegir al menos a uno de los tres integrantes del pleno que faltan.

"El INAI no vino a ser cómodo a las autoridades, sino a garantizar dos derechos fundamentales como el derecho a saber y la protección de datos personales. Cumplimos con la función sustantiva de ser un contrapeso al poder público", señaló la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra.