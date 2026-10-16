Feroz incendio en Malibú obliga a evacuar varias zonas y mantiene en alerta a California, EU

Se registró un incendio forestal en Malibú, California, en Estados Unidos. Decenas de bomberos combaten el fuego Bryson, que ya consumió alrededor de 101 acres y obligó a las autoridades a ordenar evacuaciones en algunas zonas, mientras otras permanecen bajo aviso preventivo.

El incendio comenzó cerca de las 16:45 horas del jueves, en las inmediaciones de Mulholland Highway y Encinal Canyon Road. Para los primeros reportes, las llamas habían consumido alrededor de 41 hectáreas, una superficie equivalente a unas 57 canchas de futbol profesional. El Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles advirtió que el fuego tenía potencial para extenderse hasta unas 81 hectáreas, es decir, el equivalente a más de 110 canchas.

🚨#AlertaADN 🔥🚒 Se reporta un fuerte incendio en Malibú, California, EE.UU https://t.co/cKT9ygyLB2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 16, 2026

¿Qué zonas de Malibú tienen órdenes de evacuación por el incendio?

Las autoridades emitieron órdenes de evacuación para las zonas identificadas como KAN-U017 y SYC-U016-A, en el área de Encinal Canyon, cerca de Trancas Canyon.

También se activaron avisos de evacuación para las siguientes zonas:

LEO-U015

MAL-C113

MAL-C114

SYC-U016-B

SYC-U016-C

SYC-U016-D

Los residentes deben mantenerse atentos a las instrucciones de las autoridades y salir de inmediato si su zona queda bajo una orden de evacuación. Los avisos pueden cambiar conforme avance el fuego.

Una advertencia de bandera roja está vigente en todo California. @Cal_OES insta a los residentes a mantenerse alerta, estar preparados y seguir las medidas de seguridad ante condiciones climáticas propicias para incendios forestales. Los fuertes vientos y las condiciones secas pueden hacer que los incendios se propaguen rápidamente. Evita actividades que puedan provocar chispas o iniciar un incendio, mantente informado sobre las condiciones locales y prepárate para evacuar si es necesario. Regístrate para recibir alertas de emergencia, https://t.co/dNQPk6ltzO — California Governor's Office of Emergency Services (@Cal_OES) October 16, 2026

¿Qué tan grande es el incendio Bryson y dónde comenzó?

El incendio se reportó alrededor de las 16:45 horas cerca del cruce de Mulholland Highway y Encinal Canyon Road.

Para los primeros reportes, las llamas habían consumido aproximadamente 101 acres. Los bomberos advirtieron que el fuego tenía potencial para alcanzar las 200 acres hacia las 19:30 horas.

Hasta el momento, no se han informado las causas del siniestro. Agoura Hills señaló que monitorea la situación y que, por ahora, el incendio no representa una amenaza para su comunidad.

UPDATE 10/15/26 at 6 PM: #BrysonFire Evacuation Warnings have expanded to EVACUATION ORDERS for the following zone on https://t.co/Ky4zBA58k4: • KAN-U017 https://t.co/ihMIKYw79S — Ready Los Angeles County (@ReadyLACounty) October 16, 2026

¿Por qué hay alerta por incendios forestales en el sur de California?

El incendio ocurre mientras gran parte del sur de California enfrenta condiciones propicias para la propagación del fuego, debido a los vientos de Santa Ana y al ambiente seco.

Las autoridades mantienen una advertencia por riesgo elevado de incendios en zonas de los condados de Los Ángeles y Ventura. Las ráfagas fuertes pueden extender las llamas rápidamente y dificultar las labores de los equipos de emergencia.

El gobierno de California informó que tiene generadores y equipos de apoyo preparados para desplegarse en comunidades que enfrenten cortes de energía u otras afectaciones.

¿Cómo mantenerse informado si hay cortes de luz o teléfono en Malibú?

Las autoridades recomiendan seguir los avisos de emergencia y consultar información meteorológica actualizada. En caso de interrupciones eléctricas o telefónicas, los residentes pueden recurrir a radios portátiles con baterías o radios de automóvil.

Entre las recomendaciones de seguridad están evitar actividades que puedan producir chispas, preparar lo necesario para una posible evacuación y registrarse para recibir alertas a través de Listos California.

La situación puede cambiar rápidamente por el viento y la vegetación seca, por lo que es importante seguir las indicaciones oficiales y no acercarse a las zonas afectadas.

