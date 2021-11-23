Incendio de camión en Bulgaria deja al menos a 46 personas muertas

Al menos 46 personas resultaron muertas esta madrugada, entre ellos varios niños, por el incendio de un autobús en una autopista en el oeste de Bulgaria, cerca de la ciudad de Bosnek, a unos 40 kilómetros de Sofía, la capital del país, informó el Ministerio del Interior Boyko Rashkov.

El incendio del autobús se produjo alrededor de las dos de la madrugada, hora local, en la autopista que lleva de Turquía a Macedonia del Norte.

El autobús tenía matrícula macedonia. Solo siete personas han sobrevivido al incendio y se encuentran en condición estable. Se trata de dos mujeres y cinco hombres que fueron trasladadas al hospital con quemaduras.

De entre las víctimas, una docena de ellas serían menores de edad.

Choca el camión antes de incendiarse

Los primeros informes de la policía local señalan que el vehículo pudo haber chocado contra la barra de contención por una razón desconocida por ahora.

"El conductor murió por el golpe, con lo que no había nadie que pudiera abrir las puertas" y permitir a los pasajeros escapar de las llamas, explicó el jefe de la policía.

Supervivientes saltaron por las ventanas

"Los supervivientes están traumatizados, han perdido a familiares, a sus hijos. Saltaron por las ventanas", dijo Maya Arguirova, responsable del centro de tratamiento de grandes quemados donde fueron trasladados.

Por otra parte, la agencia oficial BNT asegura que el autobús siniestrado transportaba a 52 pasajeros, una docena de ellos menores de edad y confirma que solo siete personas han sobrevivido en buenas condiciones y no se encuentran en peligro de muerte. El paciente más joven entre los heridos tiene 17 años.

Es una tragedia aterradora

El primer ministro macedonio, Zoran Zaev, se ha mostrado consternado por el suceso. "Es una tragedia aterradora. La mayoría de las víctimas son jóvenes, 12 son menores de 18 años, y los demás tienen entre 20 y 30 años. La mayoría de las víctimas son nuestros ciudadanos pero también hay algunos serbios ", declaró Zaev a la agencia de noticias macedonia MIA desde Bulgaria.

Zaev viajó hasta Bulgaria junto a los ministros de Asuntos Exteriores, Bujar Osmani, y de Sanidad, Venko Filipche, para informarse de primera mano de lo ocurrido. El jefe de Gobierno en Macedonia del Norte ha detallado posteriormente que entre las víctimas también hay un ciudadano con nacionalidad belga.

El grupo que viajaba en el autobús regresaba a la capital macedonia, Skopje, de un viaje de vacaciones de fin de semana a la ciudad turca de Estambul.

Según BNT, eran cuatro los autobuses de una empresa turística de la República de Macedonia del Norte que viajaban juntos y entraron al país por el puesto de control de Kapitan Andreevo, tras viajar desde Estambul. Poco antes del trágico accidente, los autobuses se detuvieron para descansar en una gasolinera.

El siniestro tuvo lugar en una zona en pendiente de la autopista, a la altura de la localidad de Bosnek, donde ya en el pasado han tenido lugar numerosos accidentes.

Tras llegar al lugar del siniestro, el ministro del Interior de Bulgaria, Boyko Rashkov, dijo que las personas muertas estaban "completamente calcinados". El primer ministro interino de Bulgaria, Stefan Yanev, calificó de "enorme tragedia" lo sucedido. "Esperemos que podamos aprender las lecciones de este trágico accidente y que podamos prevenir estos incidentes en el futuro", dijo ante la prensa en el lugar donde ardió el autobús.

