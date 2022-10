Manifestantes desafían represión del gobierno con marchas en todo Irán

✊درود خدا بر ملت دلاور ایران

یک پایتخت به سوی اوین روان شد

خدا نگهدارتان باد

موتوری ها لطفا از کوچه‌ها خود را برسانید

Be the voice of Iranian protesters in #Evin Prison. @cnnbrk @FoxNews @ABC @CTVNews #Mahsa_Amini #مهسا_امینی #Iran pic.twitter.com/23vjiyCflr