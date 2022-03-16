Fuerte incendio consume centro de distribución en Indianápolis, EU

Un gran incendio se registra un centro de distribución de una reconocida cadena de almacenes ubicada en las cercanías del aeropuerto de Indianápolis en Estados Unidos (EU).

Elementos del cuerpo de bomberos de diversas corporaciones responden en la escena en donde trabajan intensamente para sofocar en incendio registrado en un almacén en Plainfield, y cuyas causas aún se desconocen.

El Centro de Comunicaciones del Condado de Hendricks recibió una llamada a las 11:57 a.m. (hora local) acerca de un incendio en el centro de distribución de Walmart, ubicado en el 9590 de Allpoints Pkwy., cerca de la intersección entre la Ronald Reagan Parkway y East County Road 100 South.

Las llamas envolvieron rápidamente el inmueble en Indianápolis

Los bomberos de Plainfield llegaron tres minutos después del reporte pero el inmueble ya se encontraba totalmente envuelto por las llamas.

Joe Aldridge, subjefe del Territorio de Bomberos de Plainfield, proporcionó una actualización a las 2:30 p.m. (hora local) y dijo que Walmart cree que todos los mil empleados en el centro de distribución se encuentran contabilizados en este momento y que salieron del lugar de una manera segura.

Fuerte #incendio se registra en un centro de distribución de una 🏪 cadena de almacenes ubicada en las cercanías del 🛫 aeropuerto de Indianápolis 🇺🇸. pic.twitter.com/aKHFfEfeds — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2022

Conforme a Aldridge, varios autobuses escolares de Plainfield llevaron a los empleados a un lugar seguro para que posteriormente fueran recogidos por sus familiares.

Si vive en vecindarios al norte de esta instalación, diría que deben quedarse dentro y mantener las ventanas y puertas cerradas.

PFT is on the scene of a large fire at the Walmart Distribution Center. 9590 Allpoints Parkway. Media staging is at 1201 Allpoints Court. pic.twitter.com/M9PKFCUC0S — Plainfield Fire (@PlainfieldFire1) March 16, 2022

Bomberos de Indianápolis recomiendan a vecinos, no salir de casa

El subjefe del Territorio de Bomberos de Plainfield recomendó que las personas de la zona no salieran de casa, además de que sería difícil controlar la situación.

Hasta el momento no se reportan lesionados y se desconocen las cusas del incendio registrado en el centro de distribución de Walmart de Plainfield.

Los bomberos de los departamentos de Plainfield, Avon y Wayne Township, además de los jefes de bomberos estatales, trabajan intensamente desde el exterior para sofocar el incendio, esto porque aún es demasiado peligroso ingresar al inmueble.

La policía y los bomberos han pedido a las personas que eviten el área para que los serivicios de emergencias puedan ayudar en el incidente.