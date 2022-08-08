VIDEO: Incendio en Cuba ocasiona colapso del tanque tres

En Cuba se registró una nueva explosión en los almacenamientos de Petróleo. La Agencia Cubana de Noticias informó que el gobierno provincial de matanzas precisó que la tapa y el tanque tres colapsó por el incendio.

Las llamas se podían ver cerca del tanque número cuatro, sin embargo, debido a las llamas y al intenso humo, no se puede confirmar que daños hay en el cuarto tanque.

Tanque cuatro ya vacío

El contenido del tanque número cuatro fue vaciado con el fin de evitar mayores daños.

#ACNreporta sobre el siniestro en zona industrial de #Matanza



‼️Vuelo de dron esclarece integridad del tanque No.3️⃣



Ampliamos en https://t.co/wHXt8n9X65 — Agencia Cubana de Noticias (@ACN_Cuba) August 8, 2022

Los equipos de emergencia trabajaron durante horas lanzando agua del mar al tanque tres para enfriarlo, pero fueron desalojados debido al avance del incendio.

Miles de residentes en Cuba desalojados de sus propiedades

Se informó que las fuerzas que laboraban en el lugar y miles de residentes fueron desalojadas.

El incendio estalló el viernes debido a un rayo que cayó sobre uno de los ocho tanques de almacenamiento de combustible en la instalación de Matanzas, Cuba, situada a unos 130 kilómetros al este de La Habana.

Fallo en el sistema de pararrayos provoca incendio

“Al parecer se produjo un fallo en el sistema de pararrayos, que no pudo soportar la energía de la descarga eléctrica”, según Granma.

Las autoridades han reportado más de 4,500 evacuados en la zona cerca del lugar.

Fallecidos y heridos

Se reporta la muerte de un bombero, 16 desaparecidos y 122 lesionados, de las cuales 24 permanecen hospitalizadas, cinco en estado crítico, según las autoridades sanitarias locales.

Personal militar y civil de México, así como bomberos y técnicos de Venezuela, con experiencia en manejo de incendios provocados por combustible, están cooperando con el personal cubano y han transportado espuma, equipamientos y otros productos químicos retardantes de fuego para controlar el siniestro que aún se propaga.

Ayuda internacional llega a Cuba

82 mexicanos y 35 venezolanos trabajan con los cubanos para sofocar las llamas.

Jorge Piñón, director del Programa de Energía y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe de la Universidad de Texas, en Austin, dijo que cada tanque en la instalación podría almacenar 300,000 barriles.

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel agradeció los ofrecimientos de ayuda de México, Venezuela, Rusia, Nicaragua, Argentina y Chile. “La extinción del incendio aún puede tardar”, comentó Díaz-Canel. El director de Comercio y Suministro de la estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), Asbel Leal, precisó que el país nunca había enfrentado un incendio de “la magnitud que tenemos hoy”.