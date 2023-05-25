Incendio consume edificio de siete pisos en Australia. Una parte alta se derrumbó: VIDEO

Un incendio masivo destruyó un edificio abandonado en Australia, en el centro de Sídney el jueves (25 de mayo) y obligó a los servicios de emergencia a desalojar a las personas de los edificios de apartamentos cercanos antes de que los bomberos controlaran el infierno, sin que se reportaran víctimas.

Incendio de grandes dimensiones en Australia

El incendio estalló en Randle Street en Surry Hills poco después de las 4:00 p. m. y luego pasó a ser una "décima alarma", el tipo de incendio más grave.

El calor de las llamas se podía sentir a más de una cuadra de distancia

Se escucharon explosiones provenientes del fuego y el calor se podía sentir a más de una cuadra de distancia mientras grandes multitudes se reunían en las calles aledañas al área.

Las imágenes filmadas por Fire and Rescue NSW mostraron una sección de un edificio colapsando mientras las llamas se elevaban hacia el cielo sobre él.

SURRY HILLS | Wall collapses as major fire engulfs seven-storey building. New video footage, released by FRNSW, shows the moment a wall from an engulfed building in Surry Hills came crashing down onto the street below. pic.twitter.com/mZeYGg1Kox — Fire and Rescue NSW (@FRNSW) May 25, 2023

Los transeúntes observaron cuando el edificio de apartamentos de siete pisos se vio envuelto en llamas, y se veía humo desde varios suburbios de distancia.

Un vehículo también se incendió

También se vio un vehículo en llamas en las cercanías mientras los bomberos trabajaban para contener el incendio.

Más de 30 camiones de bomberos y 120 bomberos combatieron el incendio en el edificio de siete pisos cerca de la estación central de trenes de Sídney, Australia, el jueves por la tarde, según el comisionado interino de Bomberos y Rescate de Nueva Gales del Sur, Jeremy Fewtrell.

Fewtrell dijo en una conferencia de prensa que el fuego había sido contenido pero que tardaría horas en extinguirse. Las personas en los edificios circundantes fueron evacuadas y los residentes no resultaron heridos, agregó.

Un bombero sufrió una quemadura leve en el brazo, pero no se reportaron lesiones graves.

Investigan causas del incendio

La policía de Australia dijo que es "demasiado pronto" para determinar si el incendio se inició deliberadamente, y que se iniciará una investigación tan pronto como los bomberos despejen la escena.

Calles cerradas y transporte suspendido

Los viajeros que salían de la ciudad el jueves por la noche se enfrentaron a largas demoras debido a que se cerraron las carreteras cercanas y se suspendieron las líneas de tren.

El edificio estaba destinado a convertirse en un hotel, con una solicitud de desarrollo presentada en 2019, según el Daily Telegraph.

El plan era un proyecto de 114 habitaciones que se llamaría The Hat Hotel, un tributo a su pasado como sombrerería.

La construcción era "inminente" antes del incendio, con el arquitecto conmocionado por el enorme incendio.