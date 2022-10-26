Incendio en edificio en construcción en Utah: VIDEO

Docenas de equipos de bomberos de Salt Lake City, en Utah, llegaron para controlar un incendio que abarcó todo un edificio en construcción aparentemente desocupado en Sugar House.

El edificio en llamas ubicado justo al oeste de Highland Drive, al sur de 2100 South, se incendió en algún momento antes de las 11:30 p. m. del martes, según el Departamento de Bomberos de Salt Lake City.

El capitán Tony Stowe dijo que los equipos creían que no había nadie dentro del edificio, que describió como una estructura en gran parte abierta que parecía estar todavía en construcción. Sus materiales de construcción expuestos y el flujo de aire abierto resultante alimentaron rápidamente las llamas, lo que provocó un incendio "muy activo", dijo.

1040 East 2220 south 4th alarm fire.

Steered clear of the area. Heavy smoke and high danger surrounding fire. PIO on scene. Media staging in front of Whole Foods market parking lot 1131 E Wilmington pic.twitter.com/vIQVBq3I74 — Salt Lake City Fire Department (@slcfire) October 26, 2022

Las unidades llegaron con escalera y estaban trabajando sincronizadas para disparar agua hasta 33 metros, dirigidas a las llamas que se podían ver saliendo de los pisos superiores del edificio, según imágenes publicadas por el departamento.

No se reportaron heridos por incendio

La policía de Salt Lake City también llegó al lugar del incendio para ayudar a los equipos de bomberos a asegurar la escena. Informó alrededor de la 1:15 am que no se reportaron heridos relacionados con el incendio.

Después de tres horas desde que comenzó el incendio, partes del edificio habían comenzado a colapsar internamente, dijo Stowe. La amenaza continua de colapso total significaba que no se habían enviado bomberos al interior del edificio desde la madrugada del miércoles, sino que operaban en "modo defensivo".

Unos 300 residentes de edificios de Utah fueron desalojados

Como medida de precaución, los equipos de bomberos de Salt Lake City, Utah, comenzaron a evacuar a unos 300 residentes de edificios residenciales adyacentes alrededor de la medianoche mientras el incendio de "alto peligro" continuaba ardiendo, dijo Stowe.

Posteriormente, los bomberos dirigieron a los evacuados a un refugio de evacuación temporal : Forest Dale Golf Course, ubicado en 2375 South 900 East.

Amanda Lee, profesora asistente de grabado en la Universidad Estatal de Utah y que vive en un departamento inmediatamente al sur del incendio, publicó imágenes y luego fue evacuada de manera segura con su gato y una bolsa en la mano.

Alrededor de las 3 am, no había indicios de que el incendio se hubiera extendido a los edificios vecinos, dijo Stowe.

La causa del incendio no se supo de inmediato. Una estimación de daños no estuvo disponible de inmediato.

