¡Alerta en Coatzacoalcos! Incendio en la Terminal Pajaritos de Pemex obliga a evacuar al personal

Un incendio se registró la tarde de este miércoles 19 de agosto en instalaciones de Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, luego de que una tormenta eléctrica provocara fuego en la parte superior de un tanque ubicado dentro de la Terminal Pajaritos ; el incidente movilizó a personal especializado y cuerpos de emergencia en la zona.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos, el fuego comenzó alrededor de las 17:50 horas en la válvula superior de la cúpula de un tanque que se encontraba fuera de operación; ante la emergencia, trabajadores de la empresa activaron los protocolos correspondientes y se procedió a evacuar de manera preventiva al personal que permanecía en las instalaciones.

Pemex informó que hasta el momento no se reportan personas lesionadas; las labores de atención continúaron en el lugar con personal de Contraincendios y Seguridad Industrial, además de equipos provenientes de otros centros de trabajo de la zona.

¿Qué pasó en la Terminal Pajaritos de Coatzacoalcos?

La emergencia se presentó en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, uno de los puntos de operación de Pemex en Coatzacoalcos.

La empresa señaló que la tormenta eléctrica registrada en la zona generó el fuego en un tanque que no estaba en funcionamiento; tras detectar el incidente, los equipos de emergencia comenzaron las labores para controlar la situación.

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🔥⚠️ Sigue el incendio en el Complejo Pajaritos en #Coatzacoalcos @Pemex Pemex activó los protocolos de seguridad y atención de emergencias. Como medida preventiva, se ordenó la evacuación del personal que se encontraba en la instalación.

Hasta el momento, Pemex no reporta… pic.twitter.com/vzm0idnuVu — Diario del Istmo (@diariodelistmo_) August 20, 2026

Icendio obliga a evacuar la Terminal Pajaritos en Coatzacoalcos

Protección Civil Municipal de Coatzacoalcos en Veracruz también fue requerida para apoyar en la atención del incendio; mientras tanto, las autoridades mantuvieron vigilancia en el área para evitar riesgos adicionales.

El incidente también tuvo repercusiones en la circulación de la zona, debido al cierre preventivo del Puente Coatzacoalcos I; la medida afectó el tránsito sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa y provocó complicaciones para los conductores que utilizan esta vía.

Pemex indicó que las labores de atención permanecerían activas y reiteró que, hasta el momento, no hay reporte de personas lesionadas por el incendio registrado en la Terminal Pajaritos.