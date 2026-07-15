Contrato de 4 mil 838 millones de pesos de Pemex genera señalamientos por posibles irregularidades

Un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex) por 4 mil 838 millones de pesos para el arrendamiento de vehículos especializados en el combate al huachicol fue señalado ante distintas autoridades por posibles irregularidades.

La dirección de Víctor Rodríguez de la Dirección de Petroleos Mexicanos ya estaba pactada, pero antes de irse le entregó de manera directa un contrato de 4 mil 838 millones de pesos a un consorcio integrado por las empresas Serv e Impulsa tu ganancia.

De acuerdo con una investigación periodística, el acuerdo fue otorgado a un consorcio integrado por Arrendo Serv e Impulsa Tu Ganancia, empresas relacionadas con el llamado Grupo Tabasco y con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad durante la administración de Adán Augusto López en Tabasco.

Los señalamientos apuntan a que una de las compañías no contaba con experiencia previa en ese sector y modificó sus estatutos después de recibir el contrato.

¿Empresas sin experiencia recibieron un contrato multimillonario de @Pemex?



Una investigación de @El_Universal_Mx señala que, antes de dejar la dirección de Pemex, Víctor Rodríguez adjudicó un contrato por 4 mil 838 millones de pesos a un consorcio integrado por Arrendo Serv e… pic.twitter.com/raajATsIfD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 15, 2026

"De pasar de arrendar grúas y maquinaria pesada pues prácticamente ya se volvieron unos todólogos con capacidad de comercializar cualquier cosa, lo cual si hablamos de la industria petrolera, pues sí requiere estándares y expertis", dijo Manuel Balcázar, especialista en Derecho.

La asignación fue denunciada ante la Secretaría Anticorrupción, la UIF, el SAT y la FGR por posibles conflictos de interés y simulación de competencia.

Nada ha pasado y eso que los amigos de Víctor Rodríguez son poderosos, a ellos sí, nadie los toca, nadie los maltrata, nadie los golpea.

