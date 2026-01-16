Devastador incendio moviliza a cientos de bomberos al sur de Seúl, Corea del Sur

Ocurrió un incendio de grandes proporciones este 16 de enero de 2026 en la aldea de Guryong, un asentamiento de viviendas improvisadas en el sur de Seúl, Corea del Sur, y movilizó a cerca de 300 bomberos para combatir las llamas y proteger a residentes en el lugar.

Las autoridades indicaron que no se reportaban víctimas por el siniestro hasta el momento, aunque 47 personas fueron evacuadas de la zona afectada por precaución, dijo un funcionario del Seoul Metropolitan Fire & Disaster Headquarters en declaraciones telefónicas hechas a Reuters.

[속보]



1월 16일 오전 5시경

서울 강남 구룡마을(판자촌) 화재 발생

소방 대응 2단계, 주민 47명 대피.

현재까지 인명 피해는 없음.



사진 :뉴시스/한국일보 pic.twitter.com/JNM13xoogn — 오늘의 택배 (@DailyBox24) January 16, 2026

El incendio, que comenzó alrededor de las 5:10 a.m. (hora local) en una zona densamente poblada del asentamiento, llevó a que las autoridades elevaran la alerta al segundo nivel más alto, ante la preocupación de que las llamas pudieran extenderse hacia una montaña cercana.

El incendio y las condiciones en la aldea de Guryong, Seúl

El fuego se propagó con rapidez en la aldea de Guryong, una zona de viviendas densamente agrupadas en el distrito de Gangnam, donde estructuras construidas con materiales ligeros dificultaron las labores de contención.

Las autoridades desplegaron 85 camiones de bomberos y cerca de 300 elementos, aunque no fue posible utilizar helicópteros debido a la presencia de polvo fino sobre la ciudad, informaron los servicios de emergencia.

Ante el riesgo de que las llamas alcanzaran una zona montañosa cercana, el nivel de alerta fue elevado al segundo más alto, mientras equipos de emergencia continuaban con las labores para evitar una mayor propagación.

Fire breaks out in Seoul's Gangnam district https://t.co/02JfhPgNUL — Reuters (@Reuters) January 16, 2026

Zona donde se registró el incendio en Seúl

La aldea de Guryong surgió en las décadas de 1970 y 1980 cuando familias desplazadas por proyectos urbanos y de infraestructura se asentaron sin permisos en terrenos periféricos, según reportes urbanísticos citados por agencias y archivos periodísticos.

Las viviendas están construidas con materiales muy inflamables, lo que ha hecho a la zona susceptible a incendios con anterioridad, en un contexto donde la densidad de casas y la infraestructura precaria elevan el riesgo de siniestros.

Respuesta de autoridades y evacuación

El ministro de seguridad surcoreano, Yun Ho-jung, ordenó la movilización de todos los recursos disponibles para rescatar vidas y combatir el incendio, según reportes oficiales citados por agencias de noticias.

Los residentes evacuados expresaron preocupación por la destrucción de sus hogares y señalaron que algunas familias han enfrentado desastres previos en la zona.