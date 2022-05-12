Incendio forestal destruye mansiones en el sur de California

Al menos 20 viviendas han resultado afectadas o destruidas por un incendio forestal registrado en el área de Laguna Hills, condado de Orange en California. El incendio forestal se ha propagado rápidamente por lo que se extendió a residencias, algunas de ellas mansiones de millonarios, que resultaron destruidas o con daños.

El fuego ha obligado a las autoridades locales a efectuar múltiples evacuaciones de emergencia, a medida que el incendio forestal se ha extendido hasta cubrir unas 80 hectáreas hasta en la noche del miércoles. Las llamas comenzaron durante la tarde del miércoles (11 de mayo de 2022), y han arrasado con algunas mansiones de millonarios ubicadas a lo largo de las laderas de uno de los barrios más prósperos en California.

Las llamas ha consumido con casas enteras y las quemó por dentro en un vecindario que alberga mansiones de millonarios. Bomberos trabajan intensamente para sofocar incendio forestal en sur de California. Los bomberos de diversas corporaciones han trabajado intensamente para salvar las casas del área de Aliso Woods Canyon.

Han ocupado agua de un estanque en El Niguel Country Club, de Laguna Niguel, para ayudar a luchar contra las llamas, mientras un espeso humo cubría el área. Hasta el momento, no se ha reportado civiles ni bomberos heridos, según el más reciente informe de Brian Fennessy, jefe de bomberos del condado de Orange.

Live Aerials: There is a brush fire burning near homes in the Aliso Woods Canyon area of Orange County in Southern California. https://t.co/LSZ3PXU45C — kcranews (@kcranews) May 11, 2022

Órdenes de evacuación vigentes para el sur de California

Una serie de órdenes de evacuación se encuentran vigentes para el Coronado Pointe Drive, Vista Court y Via Las Rosa en el área de Pacific Island de Laguna Niguel. En el Centro Comunitario de Crown Valley se instaló un área de recepción para las personas evacuadas, informó el Departamento del Sheriff del Condado de Orange.

Los fuertes vientos han complicado los trabajos de extinción del fuego. Los bomberos continúan con sus labores, trabajando para intentar apagar las llamas, y mantienen un amplio dispositivo de los servicios de emergencia.