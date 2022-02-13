VIDEO: Incendio en hotel de Barcelona, 2 personas saltan para salvarse

En Barcelona, España, se registró un incendio en el hotel Coronado, dejando al menos nueve personas heridas, una en estado crítico y dos muy graves luego de que dos de ellas saltaron de las ventanas del tercer piso del edificio para salvarse de las llamas.

De acuerdo con los Bomberos de Barcelona, doce dotaciones de elementos de la Guardia Urbana, varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y Mossos d’Esquadra, se desplazaron al lugar para colaborar en el incidente, donde rescataron a algunas personas atrapadas y extinguieron las llamas.

El incendio inició a las 13:00 horas, y fue originado en una de las habitaciones del tercer piso del hotel Coronado, ubicado en Barcelona, por lo que los responsables del lugar alertaron a los bomberos de lo sucedido.

A través de redes sociales, se difundieron varios videos del incidente, en donde se observó como el fuego comenzó a salir de la habitación de la tercera planta, provocando una gran humareda.

Me pasan esto de Nou de la rambla, hotel coronado, Poble Sec, barcelona, ahora mismo. Imágenes duras, aviso. pic.twitter.com/z6Ob1eo3Ey — resd9 (@resd9) February 12, 2022

Incendio en hotel de Barcelona hizo saltar a 2 personas hacia la calle

Mientras los servicios de emergencias llegaban, vecinos y personal del hotel Coronado de Barcelona colocaron varios colchones y algunos sofás en el suelo fuera del lugar para poder ayudar a las personas dentro de él que no pudieron salir a tiempo a causa del incendio.

Según los videos difundidos, dichas personas saltaron al vacío desde las ventanas de sus habitaciones hasta la calle, amortiguando su caída en los colchones; sin embargo, los dos huéspedes resultaron heridos de gravedad.

Después, los bomberos de Barcelona confirmaron que todas las personas heridas fueron trasladadas a distintos hospitales, como consecuencia de los traumatismos provocados.

Hasta el momento, aún se desconoce la causa del incendio, pero se reportó que las llamas acabaron con la habitación, parte del pasillo junto con la tercera planta, pero el resto del hotel ubicado en Barcelona quedó en normalidad.

Por esa razón, se pudo realojar a 13 huéspedes en el mismo edificio, menos una familia conformada por tres adultos y un menor de edad, quienes tuvieron que ser llevados a otro establecimiento proporcionado por la misma empresa hotelera.

Nueve heridos en un incendio en el Hotel Coronado de Barcelona. pic.twitter.com/yOYOvFqh2e — Arturo Fernández Rui (@Arturof66R) February 12, 2022

En cuanto a otros incidentes a nivel internacional, el 22 de enero, se reportó un incendio en Bombay, el cual dejó al menos 7 muertos y 16 heridos; mientras que el el 19 de enero se reportó un incendio en España, justo en una casa de retiro que dejó 6 muertos.